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منوعات

فعاليته 90%.. لقاح جديد يقاوم وباء كورونا بشكل مذهل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أثبتت أحد اللقاحات المرشحة الرائدة لفيروس كورونا أنه فعال بنسبة 90 في المائة ، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في السباق العالمي لوقف الوباء الموحش.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ارتفعت سوق الأسهم في المملكة المتحدة هذا الصباح عندما قالت شركتا Pfizer و BioNTech إن النتائج المبكرة لتجربة سريرية ضخمة تشير إلى أن تسعة من كل 10 أشخاص يتلقون لقاحهم محميون من فيروس كورونا.


وفي تحديث للتقدم في الدراسة الجارية ، قالت شركات الأدوية إنه من بين 94 شخصًا مصابًا بالفيروس حتى الآن ، كان 86 منهم على الأقل في مجموعة الدواء الوهمي .


 وتعد مجموعة الدواء الوهمي هي المجموعة التي يتم فيها إعطاء لقاح مزيف للناس بحيث يمكن مقارنة ما يحدث لهم مع أولئك الذين يحصلون على الشيء الحقيقي،حيث  قسمت تجربة شركة الأدوية المشاركين إلى النصف والنصف على مجموعتي اللقاح والعلاج الوهمي.


وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بهذا الإنجاز الطبي باعتباره "يومًا رائعًا للعلم" بينما قال خبراء مستقلون إن النتائج "ممتازة" و "رائعة حقًا".


ومن المتوقع أن تتقدم شركتا Pfizer و BioNTech للحصول على الموافقة على إعطاء حقنة اللقاح في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن ، ولكن يجب عليهم الانتظار حتى تكتمل بيانات السلامة طويلة الأجل.


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