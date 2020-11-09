أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ.. وخبراء: الكمامة أهم من التطعيم.. ووزير خارجية فرنسا يكشف مفاجآت عن القرآن في جامعاتهم

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم مجموعة من الأخبار التى تناولتها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية نوجزها فيما يلى:









أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي على انه لم يحدث أي تأخير في تسليم الوحدات للمواطنين.

موضحا ان ما حدث في الاعلان الـ9 للوحدات في 6 اكتوبر كان المتوفر من وحدات 23 الف وحدة، ولكن وصل عدد المتقدمين الي 50 الف مواطن، وكانت كراسة الشروط تضمن للمواطن حقوقه من خلال ان اذا كان المواطن ليس لديه وحدة او خارج الاولوية لديه الحق في استرداد مبلغ مقدم الحجز.

واشار صلاح حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، الي ان طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن كل من يتقدم يحصل على وحدة، فتم تحويل المتقدمين الي الاعلان الـ 10، ولذلك حدث تأخير، معقبا: "كل الناس استلمت"، لافتا الي ان المتقدمين في الاعلان العاشر امامهم 6 اشهر لاستلام وحداتهم بعد انتهاء الاقساط الربع سنوية، مقدمي الاعلان الـ 10 لهم الاولوية.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية تحدث في مختلف دول العالم وتتأثر بها نتيجة لتغير العوامل الطبيعية وظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من العوامل، لافتا إلى أن فصل الخريف دائما يشهد سقوط امطار في مصر قد تصل إلى حد السيول.

وأضاف محمود شاهين،في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،أن الهيئة العامة للأرصاد تصدر خرائط يومية موضحة فيها أماكن سقوط الأمطار ومدى كثافتها، وأن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ولكن محصورة في مطروح والسلوم والضبعة ولكن على أوقات متفرقة.

وأشار إلى أن الامطار تصل إلى الاسكندرية ورشيد والبحيرة ولكن متوسطة الشدة قد تصل إلى حد الغزارة احيانا، وايضا على الساحل الشرقي سيكون هناك أمطار متوسطة الشدة على العريش وبورسعيد، وهناك استقرار إلى حد كبير على البحر الأحمر.





وجه الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، رسالة هامة للمواطنين قائلا : " ياريت كل مواطن يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن ارتداء الكمامة و التباعد وغسيل اليد يقى من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف هانى الناظر ، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن مصر لم تدخل فى موجة ثانية لفيروس كورونا حتى الآن، و أن عامل الجو له تأثير على انتشار فيروس كورونا، ولكن على الجميع ارتداء الكمامة، فهى خط الدفاع الأول للوقاية من الوباء، مؤكدا أنها أهم من التطعيم ومن أى شيء.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك نأكد للمرة المليون على ارتداء الكمامة و التباعد و غسيل اليد باستمرار وأن الجميع عليه أن يلتزم بقواعد النظافة العامة مثل غسل اليدين، وعدم الأكل فى الشارع، وتناول المشروبات فى الشارع، و أيضًا كل مواطن عليه ألا يصافح غيره لعدم انتقال فيروس كورونا.





أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شهدت أمطارا كثيفة على مدار يومين، مشيرا إلى أنها كانت 7 أضعاف الطاقة الاستيعابية في المحافظة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه تم التنسيق مع الصرف الصحي تصريف الشوارع الجانبية التي تضررت لكن الشوارع الرئيسية كانت الأمور أيسر بعد تجديد شبكات الصرف.

وأشار إلى أنه تم معالجة العديد من المشكلات فى الشوارع الجانبية، موضحا أن المحافظة مستمرة في تلقي استغاثات المواطنين حال وجود أي مشكلات بعد نزول الأمطار.





أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أكثر من 100 شركة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة صدر فى أكتوبر 2020 رقم 206.

وأضاف "الجيار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الضريبية يعتبر قانون يوحد الإجراءات الضريبية لمجموعة القوانين التي تديرها هيئة الضرائب المصرية.

وأشار إلى أنه لن يترتب على القانون زيادة فى الأسعار الضريبية أو وجود ضربية جديدة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ وإدارة مجموعة من الضرائب، حيث أن كل قانون من القوانين كان يتضمن مجموعة من القواعد الضريبية.





قالت مي عبد الحميد ، رئيس صندوق الإٍسكان الإجتماعي ، إن الإقبال كثيف على مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط ، الخاصة بإعلان حجز 125 ألف وحدة ، لافتة إلى أنه حتى ثاني يوم من الإعلان تم سحب أكثر من 40 الف كراسة شروط.

وأضافت مي عبد الحميد ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ـ أن الرئيس وجه بتوفير سكن لجميع المواطنين، مؤدة أن الطرح يستهدف حد أدني للدخل يصل لـ 1500 ج للفرد.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي إلى أن الصندوق يطرح وحدات بمساحات من 75 إلى 90 مترا لمنخفضي الدخل، ومساحات من 100 متر مربع وحتى 120 مترا مربعا لمتوسطي الدخل.

ولفتت إلى أن أسعار الوحدات تبدأ من 12 ألف جنيه ونصف ، و48 ألف جنيه للمساحات الكبير من شريحة متوسطي الدخل .





قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إن زيارته تأتي في لحظة حاسمة ومختلفة لفرنسا، وهذا بسبب ما تتعرض له وتمر به من ضربات وعمليات مروعة ارتكبها المتطرفون ويزعمون انتمائهم للإسلام.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته لمصر، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي عن مكافحة التطرف وحرية التعبير، قد تم تحريفها واستغلالها واستخدامها كاداة لاغراض سياسية، معقبا: "يتبادر في ذهني تركيا وايران وباكستان".

واوضح ان تلك الدول قامت بعمل حملات مضادة على فرنسا، مؤكدا على ان فرنسا تكن الاحترام العميق للاسلام وحضارته وثقافته، وان الاسلام قدم مساهمة قيمة لتاريخ البشرية منذ سنين طويلة جدا.





قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إننا حاليا فيما يسمى "تحدى الشتاء"، وسمى بهذا الاسم لاننا سنواجه الكثير من موجات البرد والانفلونزا وكورونا، والتي تتشابه أعراضها بنسبة كبيرة مع بعضها وهذا يمثل تحديا كبيرا على المواطنين، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

وتابع الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، اننا في غنى عن أن ندخل في دوامة زيادة الحالات مع صعوبة التفريق بينهم، مشيرا الى ان الذي كان له سبب في تقليل ذروة فيروس كورونا في مصر، كان اتباع كل الإجراءات والالتزام بارتداء الكمامة.

واضاف ان الكمامة حائط صد قوي جدا، معقبا: "هي افضل اختراع موجود حتى الان والعلاج الوحيد للفيروس"، لأنها تقي من كل الأمراض التنفسية لتقليلها انتشار رذاذ البرد، لافتا الي ان الصين حتى الان لم تدخل في موجه ثانية من كورونا برغم انها البلد الأول لانتشار الفيروس فيها.





اكدت الدكتورة داليا سامي، استشاري الاطفال والتغذية العلاجية، على الطفل يجب ان يرضع من امه في اول ساعة من ولادته، وتسمى بـ "الساعة الذهبية"، لان الام يكون لديها القابلية في رضاعة الطفل، منوهة ان الطفل دون ان يدرك في اول الولادة يقوم بعمل 9 خطوات ليصل الي صدر الام في اول مرة.

وتابعت داليا سامي، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية اقرت ان الرضاعة الطبيعية يجب ان تستمر لمدة 6 اشهر، وان التغذية التكميلية من سن 4 شهور تسبب امراضا للاطفال، وما يسمى بمضادات تحسس في الأمعاء.

واوضحت أنه يجب على كل أم ان تعرف التغذية المناسبة للطفل، لافتة الي ما يسمى بـ "الرضاعة الطبيعية المطلقة"، وهو ما يعني تغذية الطفل من اول ساعة من ولادته حتى اخر يوم في الشهر السادس رضاعة طبيعية.





قال الفنان فراس سعيد، إنه كان لا يتكلم السورية فى عندما كان يقيم فى دول أوروبا، مشيرا إلى أنه كان يتحدث الأسبانية والإنجليزية والقليل من اللغة العربية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، " والدى كان بيجيبلنا المسرحيات والمسلسلات المصرية.. وكنت بتفرج عليهم وكانت دى أكتر حاجة بسمعها عربي.

وتابع: "أكتر حاجة كانت شدانى وأنا صغير مدرسة المشاغبين وشاهد ما شفش حاجة وسيدتى الجميلة"، لافتا: شدتنى شويكار وفؤاد المهندس وعادل إمام".



