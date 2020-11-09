AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. قرار جديد من حسام البدري.. لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:


قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

ينتظم الثلاثي محمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا فى معسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .


يعقد نادى بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي تلقى بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجي مهاجم الفريق الأول.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن زوجة بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.


أكدت إذاعة بي بي سي البريطانية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مهددا بخوض انتخابات الكاف المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس من عام 2021. 


أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الدولى لكرة اليد يرفض قرار المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، باستكمال مباريات الموسم الماضى بالقائمة القديمة.

كشفت مصادر خاصة أن هناك لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وإيقافه لمدة 4 سنوات مقبلة .


عقاب ريال مدريد في صدر الصحف الإسبانية
اهتمت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الإثنين، بالهزيمة الثقيلة التي تكبدها ريال مدريد أمام فالنسيا، بنتيجة 4-1، ليلة أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز منتخب مصر يحضر لقاء بيراميدز والزمالك فى الدورى

محمد صلاح يقود قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو.. واستبعاد أحمد فتحي

الأزمة مستمرة.. محمد فضل يقصي كهربا من قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى توجو.. تعرف على موعد انضمام محمد صلاح

موقف كهربا من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد انتهاء أزمته مع فضل

أخبار الرياضة.. رسالة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. قرار جديد من لجنة الانضباط حول خناقة كهربا ومحمد فضل

ترشيحاتنا

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

مرتضى منصور خارج البرلمان..إعادة بين 4 مرشحين في ميت غمر..مؤشرات أولية

جت فجأة.. أنتيكا ينشر صور خطوبته على الإعلامية هند مدحت

دعم حكومي كامل له.. ملياردير أفريقي يعلن ترشحه لرئاسة الكاف 2021

طبيب يكشف عن مفاجأة في الصين .. هذا العلاج الوحيد لـ كورونا

عزت العلايلي لـ إيناس الدغيدي: هو انتوا ستات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تستعد لإطلاق genesis g80 2021 الفخمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. فيديو وصور

بعدسة أنتيكا.. سارة الطباخ تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

بعد نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة .. ماذا تعرف عن الروايات الأصلية؟