أخبار الرياضة.. قرار جديد من حسام البدري.. لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:

ينتظم الثلاثي محمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا فى معسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

أكدت إذاعة بي بي سي البريطانية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مهددا بخوض انتخابات الكاف المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس من عام 2021.

أكدت إذاعة بي بي سي البريطانية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مهددا بخوض انتخابات الكاف المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس من عام 2021.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن زوجة بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن زوجة بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي تلقى بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجي مهاجم الفريق الأول.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي تلقى بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجي مهاجم الفريق الأول.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الدولى لكرة اليد يرفض قرار المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، باستكمال مباريات الموسم الماضى بالقائمة القديمة.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الدولى لكرة اليد يرفض قرار المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، باستكمال مباريات الموسم الماضى بالقائمة القديمة.

كشفت مصادر خاصة أن هناك لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وإيقافه لمدة 4 سنوات مقبلة .

كشفت مصادر خاصة أن هناك لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وإيقافه لمدة 4 سنوات مقبلة .