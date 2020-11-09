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حوادث

خلال 24 ساعة.. إصابة 29 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:22 م
إصابة 29 شخصا في
إصابة 29 شخصا في حوادث متفرقة
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ايمن رياض
أصيب 29 شخصا في حوادث متفرقة، خلال 24 ساعة داخل نطاق محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائي، يفيد بإصابة 30 شخصًا في 3 حوادث تصادم وانقلاب، حيث أصيب 21 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق  الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص.


وأصيب 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز بني مزار، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم بمركز أبو قرقاص. 

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق في الوقائع. 

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