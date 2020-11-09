خلال 24 ساعة.. إصابة 29 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 29 شخصا في حوادث متفرقة، خلال 24 ساعة داخل نطاق محافظة المنيا.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائي، يفيد بإصابة 30 شخصًا في 3 حوادث تصادم وانقلاب، حيث أصيب 21 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص.





اقرأ المزيد | صحة المنيا: تجريع 141 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية





وأصيب 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز بني مزار، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم بمركز أبو قرقاص.



