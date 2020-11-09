أصغر خريجى كلية الطيران تروي موقفا صعبا فى الهواء.. فيديو

قالت نورين وائل أصغر خريجى كلية الطيران فى مصر، إنها تخرجت من كلية الطيران فى سن الـ 18 عامًا، مؤكدة أن المجال صعب ولكن عملت من أجل أن تجتاز المرحلة التعليمية فى فترة صغيرة.





وأضافت نورين وائل خلال حوارها ببرنامج "السفيرة" عزيزة المذاع على قناة دي إم سي، أنها فى الصغر كانت تكره الطيران، ولم تتخيل فى يوم من الأيام أن تصبح طيارة.





ولفتت إلى أن مشكلتها فى الطائرة هو الضغط، ولكن بعد الجلوس بجوار شباك الطائرة أحبت الطيران وقامت بتغيير فكرتها.





وأوضحت أن والدتها ووالدها ضحا بأشياء كثيرة من أجل أن يعلموها ويضعونها على هذا الطريق وكشفت أن والدها قام ببيع بعض الأشياء من أجل تعليم شقيقها وتعليمها.





وتابعت أنها كانت البنت الوحيد فى مجموعة كبيرة من الأولاد، مؤكدة "كنت بنت وفى 29 ولد".





وحكت عن موقف صعب تعرضت له خلال الطيران وقالت: "كنت أول طالبة أقود طائرة تسمى "سنترين" أى بعدادات وبعد نصف ساعة من الطيران شعرت بشيء غريب، وعندما نظرت لـ تنك البنزين وجدت أن أحدهم ينتهى والآخر ممتلئ ولكن هناك مشكلة فى توزيع البنزين".





وتابعت: "قمت بالعودة بالطائرة وبالفعل كان هناك مشكلة فنية فى الطائرة".