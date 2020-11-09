هشام إبراهيم يحصل على الدكتوراة الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي

تمت مناقشة رسالة الدكتوراة للباحث هشام إبراهيم عن أسطورة الباليه د. عادل عفيفى الملقب بقاموس الباليه المصري.





وذلك بحضور رئيس أكاديمية الفنون د. أشرف ذكي وعميد معهد الباليه د. عاطف عوض.





حيث إن د. عادل عفيفى كان أول من التحق بالمعهد العالي للباليه وأكمل دراسته بروسيا وتدرج في المناصب حتى ترأس معهد الباليه وتخرج من تحت يديه ثمانية وثلاثون دفعة وبعد مناقشة الرسالة.





وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات عفيفي خلال جلسة المناقشة.



