للمرة الأولى.. عرض "إدمان" لـ سيحا عماد على إحدى الفضائيات العربية

كشفت مصادر عن وجود مفاوضات مع إحدى القنوات العربية الكبيرة للحصول على حق عرض الفيلم القصير "إدمان" للممثل والمؤلف الشاب سيحا عماد.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر عرض الفيلم في أكتوبر المقبل، حيث يضم العمل الفني عددا من الفنانين الصاعدين، وهم كيرلس عماد، وكريم كامل، وبحار، ويتم تصويره في مناطق عدة بمحافظة الجيزة.
وتدور قصة الفيلم الذي كتبها "سيحا" حول مأساة شاب أدمن مخدرات، لتنقلب حياته راسًا على عقب، وتتوالى الأحداث التي تكشف عن التغيرات التي تصيب المدمن وتؤثر على حياته سلبًا.
والفيلم من إخراج كيرلس عماد، ومن إنتاج شركة الإنتاج السينمائي Media Jet، التي تحمست لفكرة العمل التي تلقي الضوء على المخدرات وما يمكن أن تفعله في الشباب.
يذكر أن سيحا عماد اشتهر بدور ابن شديد في فيلم "الجزيرة" الشهير في 2007، من بطولة الفنان الكبير أحمد السقا والفنانة هند صبري، وإخراج شريف عرفة.