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فن

للمرة الأولى.. عرض "إدمان" لـ سيحا عماد على إحدى الفضائيات العربية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:29 م
سيحا عماد
سيحا عماد
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سعيد فراج
كشفت مصادر عن وجود مفاوضات مع إحدى القنوات العربية الكبيرة للحصول على حق عرض الفيلم القصير "إدمان" للممثل والمؤلف الشاب سيحا عماد.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر عرض الفيلم في أكتوبر المقبل، حيث يضم العمل الفني عددا من الفنانين الصاعدين، وهم كيرلس عماد، وكريم كامل، وبحار، ويتم تصويره في مناطق عدة بمحافظة الجيزة.

وتدور قصة الفيلم الذي كتبها "سيحا" حول مأساة شاب أدمن مخدرات، لتنقلب حياته راسًا على عقب، وتتوالى الأحداث التي تكشف عن التغيرات التي تصيب المدمن وتؤثر على حياته سلبًا.

والفيلم من إخراج كيرلس عماد، ومن إنتاج شركة الإنتاج السينمائي Media Jet، التي تحمست لفكرة العمل التي تلقي الضوء على المخدرات وما يمكن أن تفعله في الشباب.

يذكر أن سيحا عماد اشتهر بدور ابن شديد في فيلم "الجزيرة" الشهير في 2007، من بطولة الفنان الكبير أحمد السقا والفنانة هند صبري، وإخراج شريف عرفة.

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