بعد التخوفات من الموجة الثانية.. تعرف على آخر تطورات لقاح كورونا المصري

انتشرت مؤخرًا بعض المخاوف من الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي بدأت في تهدد بشدة عددًا من الدول التي اتخذت قرار الإغلاق مرة أخرى مع ارتفاع أعداد الإصابات؛ خوفا من انتشار العدوى.





وفي السياق يترقب العالم ظهور لقاح لعلاج الفيروس من بين العشرات من اللقاحات المعلن إجراء التجارب عليها حاليًا حول العالم، والتي يعد اللقاح للمصري واحدًا منها.





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من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يُصنع لقاح كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه لابد من أن نكون متأكدين من اتباع أساليب المتابعة كاملة.

وأضاف "عبد الغفار"، "التجارب على اللقاح تتم مراجعتها أكثر من مرة، فلابد من أن تكون كل خطوة مدروسة بعناية لأن اللقاح سيعرض عالميا ليس في مصر فقط".





وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يتم تحديد موعد إعلان الموافقة عليه، إنما الموعد مرتبط بالفحوصات التي تجرى حيث يتم إجراؤها أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه توجد العديد من دول العالم التي تعمل على اللقاح، منوها بأننا "نزاحم دولا متقدمة كثيرة".





كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الوضع في الجامعات يسير بشكل مطمئن بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية واستجابة الطلاب لها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة جديدة تفرق عن القديمة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.



