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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مرتضى منصور خارج البرلمان.. «فايزر» تعلن لقاح كورونا الجديد آخر الشهر بفاعلية 90%.. وتطورات الأوضاع في إثيوبيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات والأخبار الهامة نعرضها في السطور التالية من هذا  التقرير..
 
بشرى للعالم .. لقاح جديد لـ كورونا آخر الشهر ناجح بنسبة 90%
 أعلنت شركتا بي فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.. للمزيد اضغط هنا

رئيس وزراء إثيوبيا: العملية العسكرية في تيجراي لن تقود البلاد للفوضى
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في منطقة تيجراي الشمالية، "لا تقود البلاد للفوضى"... للمزيد اضغط هنا

مرتضى منصور خارج البرلمان..إعادة بين 4 مرشحين في ميت غمر..مؤشرات أولية
                     
كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020.. للمزيد اضغط هنا

الدولار يهبط لأقل سعر له في 8 أشهر أمام الجنيه.. تفاصيل
واصل الدولار الأمريكي هبوطه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مسجلا أدنى مستوى له في 8 أشهر عند مستوى 15.60 جنيه.. للمزيد اضغط هنا 

تفاصيل عقد أحمد فتحي الخرافي مع بيراميدز
يعقد نادى بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ... للمزيد اضغط هنا

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