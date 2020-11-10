مانشستر الإنجليزية manchester city عن مبادرة أعلنت إدارة النقل في مدينةعن مبادرة جديدة تهدف إلي تنظيم الحالة المرورية والزحام في المنطقة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان سيولة مرورية تامه وتفادي الاختناقات والازدحامات.









مانشستر الإنجليزية manchester city مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من المنعطفات الرئيسية لتحويل الإشارات من الأحمر للأخضر بناءً على تدفق واستنادا إلي تقنية الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة. ستستخدم حكومة الزحام واستنادا





أعلنت حكومة مانشستر الإنجليزية manchester city برمجة الذكاء الاصطناعي لتفضيل المشاة ومستخدمي الدراجات، ويعني ذلك أنه في حالة رصد عدد كبير من الدراجات القادمة في مقابل سيارة أو سيارتين، سيتم تحويل الإشارة للأخضر لصالح الدراجات، ونفس الأمر بالنسبة للمشاة وسيتم الاستعانة بالكاميرات والمستشعرات.



