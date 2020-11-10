Manchester city تنظم المرور عبر الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أعلنت إدارة النقل في مدينة مانشستر الإنجليزية manchester city عن مبادرة جديدة تهدف إلي تنظيم الحالة المرورية والزحام في المنطقة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان سيولة مرورية تامه وتفادي الاختناقات والازدحامات.
ستستخدم حكومة مانشستر الإنجليزية manchester city مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من المنعطفات الرئيسية لتحويل الإشارات من الأحمر للأخضر بناءً على تدفق الزحام واستنادا إلي تقنية الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة.
أعلنت حكومة مانشستر الإنجليزية manchester city برمجة الذكاء الاصطناعي لتفضيل المشاة ومستخدمي الدراجات، ويعني ذلك أنه في حالة رصد عدد كبير من الدراجات القادمة في مقابل سيارة أو سيارتين، سيتم تحويل الإشارة للأخضر لصالح الدراجات، ونفس الأمر بالنسبة للمشاة وسيتم الاستعانة بالكاميرات والمستشعرات.
قامت حكومة مانشستر الإنجليزية manchester city بالفعل في تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي بالفعل في ثلاثة منعطفات رئيسية مع استهداف تطبيقه في 20 مكانا آخر بحلول 2020 ويتم تعميم التجربة في جميع الطرق الرئيسية والمنعطفات بالكامل.