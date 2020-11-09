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برلمان

صحة النواب تناقش إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية غدا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قال د. محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد اجتماعا غدا، الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، ويهدف الصندوق  للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى، ويقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، والإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها‪.‬

كما يقوم بتحديد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق، وبيان الحالات التي يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال‪.‬

ويقوم مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات‪.‬

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