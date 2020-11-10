دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة هايبرلوب فيرجن Virgin Hyperloop المدعومة من شركة DP World في دبي عن نجاح أول تجربة نقل ركاب عبر نظام هايبرلوب hyperloop فائق السرعة في أمريكا.
وقد شارك في تجربة هايبرلوب hyperloop مؤسسها جوش جيجل ومديرة قسم تجربة الركاب، سارا لوتشيان، وقد تم إجراء التجربة في موقع اختبار الشركة الممتد لـ 500 متر في لاس فيجاس، مع العلم أنه تم إجراء أكثر من 400 تجربة مسبقة بدون ركاب لضمان أمان وسلامة التجربة.
هايبرلوب hyperloop هو عبارة عن نظام نقل عالي السرعة بيعتمد على أنابيب مفرغة من الهواء، منخفضة الضغط، من خلال الأنابيب دي بيتم إطلاق كبسولات بقوة دفع ضخمة بدون احتكاك بجدران الأنبوب بفعل وجود حقل مغناطيسي بينهم.
الرحلة التي تمت قطعت كبسولة هايبرلوب hyperloop فيها 500 متر في 15 ثانية أي وصلت سرعة الكبسولة هايبرلوب hyperloop إلي 172 كيلومتر في الساعة لكن هذه ليست السرعة الحقيقية التي يمكن أن تصل لها الكبسولة لأن سرعة الكبسولة ستفوق سرعة الصوت ويمكن لهذه الكبسولات أن تصل إلى 1220 كم في الساعة.
مفهوم هايبرلوب hyperloop من ابتكار المهندس الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا وهذه الفكرة يمكن أن تغير كثيرا من السفر في المستقبل، لأنها أقل في التكلفة من القطارات فائقة السرعة، آمنة أكثر وستوفر سنين يهدرها البشر في المواصلات للتنقل بين البلدان.
وتهدف الشركة لطرح مركبات هايبرلوب hyperloop إنتاجية تسع 28 راكبا مع الالتزام بجميع معايير السلامة، ويُذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت بدراسة استخدام نظام الهايبرلوب لوصل عدة مناطق في المملكة وتسريع عمليات نقل الركاب والبضائع ودعم التطور الاقتصادي.
وصرح سلطان أحمد بن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة Virgin Hyperloop أن تجربة هايبرلوب hyperloop تمثل ثورة وبداية عصر جديد من التنقل فائق السرعة للبشر والبضائع.