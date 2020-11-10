دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

مؤسسها جوش جيجل ومديرة قسم تجربة الركاب، سارا لوتشيان، وقد تم إجراء التجربة في موقع اختبار الشركة الممتد لـ 500 متر في لاس فيجاس، مع العلم أنه تم إجراء أكثر من 400 تجربة مسبقة بدون ركاب لضمان أمان وسلامة التجربة.

وقد شارك في تجربة هايبرلوب hyperloop مؤسسها جوش جيجل ومديرة قسم تجربة الركاب، سارا لوتشيان، وقد تم إجراء التجربة في موقع اختبار الشركة الممتد لـ 500 متر في لاس فيجاس، مع العلم أنه تم إجراء أكثر من 400 تجربة مسبقة بدون ركاب لضمان أمان وسلامة التجربة.

هايبرلوب hyperloop هو عبارة عن نظام نقل عالي السرعة بيعتمد على أنابيب مفرغة من الهواء، منخفضة الضغط، من خلال الأنابيب دي بيتم إطلاق كبسولات بقوة دفع ضخمة بدون احتكاك بجدران الأنبوب بفعل وجود حقل مغناطيسي بينهم.





الرحلة التي تمت قطعت كبسولة هايبرلوب hyperloop فيها 500 متر في 15 ثانية أي وصلت سرعة الكبسولة هايبرلوب hyperloop إ لي 172 كيلومتر في الساعة لكن هذه ليست السرعة الحقيقية التي يمكن أن تصل لها الكبسولة لأن سرعة الكبسولة ستفوق سرعة الصوت ويمكن لهذه الكبسولات أن تصل إلى 1220 كم في الساعة.



