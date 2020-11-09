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منوعات

50 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم وأوروبا باتت مركز الوباء

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوزت ال 50 مليون حالة ، فيما أصبحت أوروبا مرة أخرى مركز الوباء ، حيث تشهد الولايات المتحدة الآن أكثر من 100000 إصابة جديدة يوميًا.


أوضحت الصحيفة أن أوروبا استحوذت على أكثر من نصف 3.8 مليون حالة جديدة في الأسبوع الماضي، مع ارتفاعات جديدة هائلة في دول بما في ذلك فرنسا، التي شهدت 373000 حالة في سبعة أيام.


تقترب الولايات المتحدة الآن من 10 ملايين حالة بعد أسوأ ارتفاع في الإصابات حتى الآن وتجاوز عدد الوفيات فيها 236 ألفًا بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصبه في يناير.


وفي الوقت نفسه، تجاوز عدد القتلى في العالم 1.25 مليون يوم الأحد مع أكثر من 50 ألف حالة وفاة في الأسبوع الماضي وحده.


بعد اندلاع الوباء في الصين أواخر العام الماضي، وصل العالم إلى مليون حالة في أوائل أبريل ، وعشرة ملايين في أواخر يونيو و 25 مليونًا في نهاية أغسطس.


تضاعف الرقم العالمي منذ ذلك الحين إلى 50 مليونًا في غضون عشرة أسابيع فقط بعد أن عانت أوروبا من انتعاش هائل أجبرها على العودة إلى الإغلاق.


ارتفعت الوفيات اليومية مرة أخرى إلى المئات في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، والتي تراكمت جميعها بأعداد قياسية من الإصابات في الأسابيع الأخيرة.


وقد ثبتت إصابة أكثر من 157 ألف شخص في بريطانيا الأسبوع الماضي ، بينما توفي 2300 شخص ونقل 10400 إلى المستشفى.

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