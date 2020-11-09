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فن

طارق نور ينال جائزة الأب الروحي لصناعة الميديا والاتصال في العالم العربي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:52 م
طارق نور
طارق نور
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سعيد فراج
كرمت مؤسسة "مي شدياق" في حفلها السنوي الثامن، الخبير الإعلاني طارق نور بمنحه جائزة التميّز في صناعة الإعلام، تقديرًا لمسيرته المميزة في مجال الإعلام. 

جاء ذلك خلال الدورة الثامنة التي أقامتها مؤسسة مي شدياق في العاصمة اللبنانية بيروت وعبر التواصل الإلكتروني "أونلاين"، لتكريم عمالقة الصحافة والإعلام والفكر في المنطقة والعالم.

واختار أعضاء اللجنة الاستشارية والتنفيذية للمؤسسة طارق نور تقديرًا لما قدمه من عطاء كبير ومتفرد في مجال الإعلان والإعلام، وقالت اللجنة الاستشارية فى حيثيات تكريمها: "طارق نور يستحق لقب أبو الإعلان والإعلام في العالم العربي".

فيما عبر الخبير الإعلاني ورجل الأعمال طارق نور، عن سعادته بتكريمه بحفل توزيع جوائز MCF media awards من لبنان، وحصوله على جائزة التميز في صناعة الاعلام، مقدما الشكر لمصر في المقام الأول لمنحه هذه الجائزة قائلا: "هذه الجائزة هي لمصر لأنها اعطتني ما لا استطيع أن أَرُدَّهُ مهما طال الزمن".

وقال طارق نور، في الحفل، إن شركات الإعلان تأثرت بسبب جائحة كورونا والنتيجة لم تكن مريحة، موضحا أن الأزمة أصابت كل أعضاء الجسم والأثار ستظل معنا لسنوات طويلة.

وتابع: "نحن على مشارف الجيل الخامس من الاتصالات حينما تتحدث الآلات مع بعضها، وهذا جيل مثير ولكن مخيف، والجيل الخامس من الاتصالات سيكون عنوانه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وأوضح رجل الأعمال والخبير الإعلان طارق نور، أن توصيل الرسالة الاعلانية سيتم حسابها عن طريق الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا الجيل الذي تحكمه الاتصالات سيتحكم في جوجل وابل وفيس بوك وامازون ومايكروسوفت سيكون عنوانه تكنولوجية الذكاء الاصطناعي والبايولوجي وسيحدث انقلاب رأسا على عقب فى المجال الإعلانى.

وتضم قائمة الجوائز التي تمنحها مؤسسة مي شدياق أربعة فروع هي: جائزة أنطوان شويري عن كامل المسيرة المهنية، وجائزة الأداء الإعلامي الاستثنائي، وجائزة الشجاعة الاستثنائية، وجائزة الالتزام الصحفي.

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