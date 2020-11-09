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أخبار العالم

مشهد مذهل.. الرئيس الأمريكي في قفص الاتهام.. كابوس يطارد ترامب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:56 م
ترامب
ترامب
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على صالح
تثير الهزيمة المذهلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالًا جديدًا حول ما إذا كان سيواجه اتهامات جنائية أم لا، لمحاسبته على بعض القرارات التي وصفت بأنها "رعناء" وعشوائية قد أضرت بسمعة الولايات المتحدة وفقا لما ادعاه الديمقراطيون.
  

ومن المقرر الآن رسميًا أن تنتهي حصانة ترامب الرئاسية وفقا للائحة الاتهام الفيدرالية في الوقت الذي يتنحى فيه في 20 يناير 2021. 


وهناك القليل من المعلومات حول كيفية تعامل المدعين العامين مع كومة الأدلة الحارقة التي يتركها وراءه.


إن قرار توجيه الاتهام إلى ترامب من شأنه أن يثير المشهد المذهل المتمثل في انتقاد رئيس أمريكي سابق في قفص الاتهام، ويخاطر بإدراج فترة ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن الأولى في جدل محتدم. 


وستغضب هذه الخطوة أتباع ترامب، فلقد صور الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه ضحية الغضب اليساري والعدالة الانتقائية، وسيرى الكثير منهم بالتأكيد اتهامات جنائية في ضوء ذلك، بغض النظر عن مدى قوة الأدلة.


ومع ذلك، إذا خلص المدعون الذين راجعوا الأدلة إلى أنها تحتوي على دليل واضح ومقنع على الانتهاكات الجنائية، فإن التخلي عن الملاحقة القضائية باسم الوحدة الوطنية يثير مشكلة مختلفة: وقد يشجع ذلك الرؤساء المستقبليين على الانحناء إلى أسوأ غرائزهم، وخرق القواعد وارتكاب الجرائم - والتأكيد أن البلاد لا تستطيع التعامل مع سقوطهم الإجرامي.


وقد يشير تأجيل الإجراء إلى أن أي شخص يتولى الرئاسة يصبح أكبر من أن يفشل، بما في ذلك، على الأرجح ، ترامب نفسه، إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024.


وقالت باربرا ماكوادي، المدعي العام الفيدرالي السابق في ديترويت: "سيتعين على المدعي العام المقبل أن يقرر ليس فقط ما إذا كان يمكن توجيه الاتهامات، ولكن ما إذا كان ينبغي أن يتم ذلك". 


إن توجيه الادانات محتمل لترامب وهو ما يلقي بظلاله على ذهنه، وفقًا لمايكل كوهين، الذي أمضى سنوات في كنف ترامب كمحام خاص سابق لترامب ومساعده. 


ويقول كوهين إن ترامب يكافح بشكل محموم للبقاء في السلطة خوفًا من ملاحقته في المستقبل بمجرد تنحيه عن منصبه.


قال كوهين لـ فايس نيوز: "الهزيمة في هذه الانتخابات تمثل بداية النهاية لشركته وخسارة موارده المالية" مضيفا "قد يعني ذلك سجنه أو أفراد عائلته أو بعض المديرين التنفيذيين في مؤسسة ترامب".

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