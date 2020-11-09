AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال بيومي: تطابق في وجهات النظر بين مصر وفرنسا حول القضايا الإقليمية وأمن شرق البحر المتوسط

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:52 م
السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
Advertisements
عادل نصار
كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل جديدة بشأن العلاقات المصرية الفرنسية. 

وقال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن العلاقات المصرية الفرنسية قديمة جدًا، برزت منذ الحملة النابليونية ونقل الثقافة المصرية، ووضع الفرنسيون كتاب وصف مصر، واكتشاف شامبليون لحجر رشيد الذي أدى لفك طلاسم اللغة المصرية القديمة.

وأضاف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن في الحقبة الجديدة نحن نرتبط باتفاق شامل للتعامل وهو اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أننا لدينا من الآليات ما يجعل العلاقات مع فرنسا جيدة. 

وأكد أن هناك تطابقا في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وأمن شرق البحر المتوسط، وإنشاء منظمة للغاز في البحر المتوسط مقرها القاهرة، والموقف في ليبيا وسوريا واليمن.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه علينا أن نضع الحادث الأخير جانبًا، موضحًا أن هناك من ترجم تصريحات الرئيس الفرنسي نتيجة العمل الإرهابي ضد بعض الفرنسيين من متطرف ترجمة غير دقيقة. 

وتابع السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر أكبر شعب وجيش واقتصاد عربي، وهي التي علمت الناس الإسلام، والأزهر الشريف هو المنارة، معتبرًا أن لقاء وزير الخارجية الفرنسي بشيخ الأزهر شيء مهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير جمال بيومي: الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر للبحرين في جميع مواقفها السياسية ..فيديو

السفير جمال بيومي يكشف عن العلاقة المتميزة بين مصر واليونان..فيديو

السفير جمال بيومي: الاتحاد الأوروبي انحاز لوجهة نظر مصر وأنذر تركيا.. فيديو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب وبايدن يدركان أهمية مصر.. فيديو

دبلوماسي يعلق على كلمة رئيس وزراء فرنسا بشكل مفاجئ.. فيديو

ترشيحاتنا

"حياتك مع مونيكا".. جديد الإعلامية مونيكا محيي الدين

الأهلي ينتظر الفائز من مقديشيو الصومالي وسونديب النيجر في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا

تريند الفن| تعليق جريء من نبيل الحلفاوى على خسارة مرتضى منصور.. وعزت العلايلى لإيناس الدغيدى: هو أنتوا ستات

السنغالي يتلقي عروضا محلية وخارجية.. موسيماني يبحث عن مهاجم بديلا لـ بادجي

العثور عليهم لدى خالتهم بالإسماعيلية.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

الدولار يهبط لأقل سعر له في 8 أشهر أمام الجنيه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

بعد تجاهل القصر.. الأمير هاري وميجان وحيدان في مقابر قتلى الحرب| صور