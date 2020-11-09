جمال بيومي: تطابق في وجهات النظر بين مصر وفرنسا حول القضايا الإقليمية وأمن شرق البحر المتوسط

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل جديدة بشأن العلاقات المصرية الفرنسية.





وقال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن العلاقات المصرية الفرنسية قديمة جدًا، برزت منذ الحملة النابليونية ونقل الثقافة المصرية، ووضع الفرنسيون كتاب وصف مصر، واكتشاف شامبليون لحجر رشيد الذي أدى لفك طلاسم اللغة المصرية القديمة.





وأضاف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن في الحقبة الجديدة نحن نرتبط باتفاق شامل للتعامل وهو اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، مؤكدًا أننا لدينا من الآليات ما يجعل العلاقات مع فرنسا جيدة.





وأكد أن هناك تطابقا في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وأمن شرق البحر المتوسط، وإنشاء منظمة للغاز في البحر المتوسط مقرها القاهرة، والموقف في ليبيا وسوريا واليمن.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه علينا أن نضع الحادث الأخير جانبًا، موضحًا أن هناك من ترجم تصريحات الرئيس الفرنسي نتيجة العمل الإرهابي ضد بعض الفرنسيين من متطرف ترجمة غير دقيقة.



