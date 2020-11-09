AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع جديد.. الأردن يسجل 5665 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:50 م
الأردن يسجل 5665
الأردن يسجل 5665 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 62 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 114986 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بالوباء منذ بدء الجائحة إلى 1295 وفاة.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت الاثنين، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1999 حالة، منهم 411 حالة على أسرّة العناية.

وتم إجراء 27689 فحصًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2068376 فحصا منذ بدء الجائحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلغت 252.. الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لمصابي كورونا

تجاوزت الألف حالة.. الأردن يسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا لليوم الثاني

الأردن يسجل 15 حالة وفاة و1520 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بـ كورونا

أعلى حصيلة وفيات يومية.. الأردن يسجل 45 وفاة و1968 إصابة بكورونا

3443 حالة.. قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا اليومية بـ الأردن

ترشيحاتنا

على سرير المرض.. أول ظهور للناقد الفني مجدي الطيب بعد الإصابة بـ كورونا

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

العثور عليهم لدى خالتهم بالإسماعيلية.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

والنبي يا عسل ما فايقالك.. أم كريم أشهر سواقة ميكروباص: تعليقات الناس فرحتني "فيديو"

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

مشهد مذهل.. الرئيس الأمريكي في قفص الاتهام.. كابوس يطارد ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

بعد تجاهل القصر.. الأمير هاري وميجان وحيدان في مقابر قتلى الحرب| صور