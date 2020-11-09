تحت رعاية وزير الشباب.. نادي النادي يطلق مباردة "كن واعيا" لمواجهة كورونا





وتعمل المباردة على تنفيذ عدد من الندوات التشاركية إضافة إلى سلسلة إرشادات للتوعية بخطورة الفيروس وبغرض تعزيز الوعي الصحي وأهمية الدور المسئول لكل فرد داخل المجتمع حتى نعزز جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة كل فئات المجتمع من خطر الوباء.







كما تهدف المباردة لنشر الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى عدد من المهام البسيطة منها آليات وأساليب التعقيم والتنظيف بما يعود بالنفع على جميع أعضاء النادي والعاملين به.

أطلق نادي النادي مباردة "كن واعيًا" التي تهدف إلى الحفاظ على صحة ووقاية أعضاء ورواد النادي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسليط الضوء على أساليب جديدة للوقاية فى ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية للوزارة فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية والمتضمنة بالدلأئل الاسترشادية والأكواد الصحية للوزارة وذلك حفاظا على سلامة أعضاء ورواد النادي وكل العاملين به.