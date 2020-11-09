AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحت رعاية وزير الشباب.. نادي النادي يطلق مباردة "كن واعيا" لمواجهة كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:06 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
أطلق نادي النادي مباردة "كن واعيًا" التي تهدف إلى الحفاظ على صحة ووقاية أعضاء ورواد النادي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسليط الضوء على أساليب جديدة للوقاية فى ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية للوزارة فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية والمتضمنة بالدلأئل الاسترشادية والأكواد الصحية للوزارة وذلك حفاظا على سلامة أعضاء ورواد النادي وكل العاملين به.

وتعمل المباردة على تنفيذ عدد من الندوات التشاركية إضافة إلى سلسلة إرشادات للتوعية بخطورة الفيروس وبغرض تعزيز الوعي الصحي وأهمية الدور المسئول لكل فرد داخل المجتمع حتى نعزز جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة كل فئات المجتمع من خطر الوباء.

كما تهدف المباردة لنشر الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى عدد من المهام البسيطة منها آليات وأساليب التعقيم والتنظيف بما يعود بالنفع على جميع أعضاء النادي والعاملين به.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المالية»: رصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول.. وتحديد الاحتياجات التنموية

السعيد: الموازنة التشاركية تهدف لإشراك المواطن في التخطيط لموازنة بلده

إطلاق مبادرة "معاك يا وطن" لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا..صور

لتحسين الخدمات العامة.. المالية: انطلاقة قوية لمبادرة «الموازنة التشاركية» بالإسكندرية

المالية: تنفيذ بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية بالتعاون مع المجتمع المدنى

برلماني: صندوق مكافحة الإدمان حقق نجاحات كبيرة الفترة الماضية

ترشيحاتنا

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

مواجهة قوية لـ بيراميدز في الكونفدرالية.. والمقاولون يواجه سولار الجيبوتي

بعد خسارته أمام بايدن.. ترامب يعلق على إنتاج لقاح فعال للقضاء على كورونا

عزت العلايلي لـ إيناس الدغيدي: هو انتوا ستات

أخبار الرياضة.. قرار جديد من حسام البدري.. لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

AdvertisementS

فرج عامر يعلق على الشماتة في سقوط مرتضى منصور بانتخابات النواب

الصدمات تتوالي .. لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أزمة الطقس.. الكاف يحسم الملفات الشائكة بشأن نهائى أبطال إفريقيا

قبل تقديمه رسميا اليوم .. تفاصيل عقد أحمد فتحي الخرافي مع بيراميدز

ثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور قبل مواجهة الأهلي .. شاهد

قرعة سهلة للزمالك في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

السنغالي يتلقي عروضا محلية وخارجية.. موسيماني يبحث عن مهاجم بديلا لـ بادجي

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع رئيس اتحاد الكرة في الجبلاية اليوم

أخبار الرياضة.. قرار جديد من حسام البدري.. لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

مواجهة قوية لـ بيراميدز في الكونفدرالية.. والمقاولون يواجه سولار الجيبوتي

انتخابات الكاف.. انسحاب مفاجئ لأحد المرشحين ومليادير إفريقي يطمع في كرسي الرئاسة

على طريقة الجوكر.. بيراميدز يقدم صفقته الجديدة أحمد فتحي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ام جي تطرح السيارة mg hs لأول مرة في الغردقة| صور

فايزر تنقذ العالم.. هل ينهي لقاح الشركة الأمريكية وباء كورونا في 2021؟

بعد تجاهل القصر.. الأمير هاري وميجان وحيدان في مقابر قتلى الحرب| صور