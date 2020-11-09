جامعة حلوان تغلق باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب وتعلن عن أسماء المقبولين .. تفاصيل

أعلنت إدارة جامعة حلوان عن انتهاء الإعلان الداخلى لفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب بالجامعة، وتم الانتهاء من قبول أوراق المتقدمين للوظيفة .





وأشارت الإدارة إلى أن الأسماء المقبول ترشحهم للمنصب هم :





- الدكتور عمر محمد على محمد

- الدكتورة جيهان مصطفى منصور البيومى

- الدكتور عبد المنصف سالم حسن نجم

- الدكتور احمد كمال راوى عثمان

- الدكتورة أريج عبد الحميد إبرهيم محمد

- الدكتورة مها محمد حسنى مصطفى





وأضافت إدارة الجامعة أنه لا يوجد طعون بأى من المرشحين للمنصب.





وقد شملت شروط الترشح لمنصب العميد :



