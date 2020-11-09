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تعليم

جامعة حلوان تغلق باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب وتعلن عن أسماء المقبولين .. تفاصيل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدارة  جامعة حلوان عن انتهاء الإعلان الداخلى لفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب بالجامعة، وتم الانتهاء من قبول أوراق المتقدمين للوظيفة .

وأشارت الإدارة إلى أن الأسماء المقبول ترشحهم للمنصب هم : 

- الدكتور عمر محمد على محمد 
- الدكتورة جيهان مصطفى منصور البيومى 
- الدكتور عبد المنصف سالم حسن نجم 
- الدكتور احمد كمال راوى عثمان
- الدكتورة أريج عبد الحميد إبرهيم محمد 
- الدكتورة مها محمد حسنى مصطفى 

وأضافت إدارة الجامعة أنه لا يوجد طعون بأى من المرشحين للمنصب. 

وقد شملت شروط الترشح لمنصب العميد : 

1- أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وأن يكون أستاذًا عاملًا بالكلية حال الترشيح .

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها 

3- الا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي الا اذا تم الغاؤه او اذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

4- ألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

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