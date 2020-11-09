جامعة حلوان تغلق باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب وتعلن عن أسماء المقبولين .. تفاصيل

أعلنت إدارة جامعة حلوان عن انتهاء الإعلان الداخلى لفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب بالجامعة، وتم الانتهاء من قبول أوراق المتقدمين للوظيفة .
وأشارت الإدارة إلى أن الأسماء المقبول ترشحهم للمنصب هم :
- الدكتور عمر محمد على محمد
- الدكتورة جيهان مصطفى منصور البيومى
- الدكتور عبد المنصف سالم حسن نجم
- الدكتور احمد كمال راوى عثمان
- الدكتورة أريج عبد الحميد إبرهيم محمد
- الدكتورة مها محمد حسنى مصطفى
وأضافت إدارة الجامعة أنه لا يوجد طعون بأى من المرشحين للمنصب.
وقد شملت شروط الترشح لمنصب العميد :
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1- أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وأن يكون
أستاذًا عاملًا بالكلية حال الترشيح
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2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها
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3- الا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي
الا اذا تم الغاؤه او اذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.
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4- ألا يكون المرشح متوليًا أي منصب
حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
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