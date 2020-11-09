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مرأة

بفستان ناعم.. فرح علي تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيكية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:12 م
فرح علي
فرح علي
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آية التيجي
حرصت المذيعة فرح على مشاركة متابعيها صورة لها خلال حضورها حفل زفاف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وأنثوية.

وظهرت  المذيعة فرح علي وهي ترتدي فستان كت وطويل ومزين من الأعلى ببعض الفصوص باللون الذهبي اللامع، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها  بشكل كبير.


وتركت فرح علي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وقد تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فرح على إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه ، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت فرح على إطلالتها باختيار إكسسوارات؛ حيث ارتدت أساور باللون الذهبي مع قلادة بنفس اللون.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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