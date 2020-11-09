بفستان ناعم.. فرح علي تبرز أنوثتها بإطلالة كلاسيكية

حرصت المذيعة

مشاركة متابعيها صورة لها خلال حضورها حفل زفاف عبر

حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وأنثوية.





و ظهرت

المذيعة

وهي ترتدي فستان كت وطويل ومزين من الأعلى ببعض الفصوص باللون الذهبي اللامع، وهو ما أبرز من رشاقتها وأنوثتها بشكل كبير.