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أخبار العالم

فضيحة.. شاهد محامي ترامب على تزوير التصويت مدان بارتكاب جرائم جنسية مع أطفال

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:25 م
ترامب
ترامب
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على صالح
الشاهد الأول الذي دعا إليه محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جولياني في مؤتمر صحفي في نهاية الأسبوع زعم فيه أن تزييف الانتخابات على نطاق واسع مرتكب جريمة جنسية ومدان فيها قضى بعض الوقت في السجن، بعد التحرش الجنسي بفتاتين صغيرتين.

وتحدث داريل بروكس، الذي عمل كمراقب لاستطلاعات الرأي للجمهوريين ويدعي أنه من سكان فيلادلفيا، في مكبس جولياني يوم السبت في فور سيزونز توتال لاندسكابينج.

وقال: "نشعر أن هذا لم يكن عادلًا على الإطلاق"، مدعيا ​​أنه لم يُسمح له بمشاهدة فرز الأصوات بشكل صحيح. قال: "يا له من عار"

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وخدم بروكس في السجن بتهمة ارتكاب جريمة جنسية في عام 1998، بعد اتهامه بتعريض نفسه لفتاتين تبلغان من العمر 7 و 11 عامًا. 

ونفى التهم الموجهة إليه، لكنه قضى ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي والفساد وتعريض رفاهية الطفل للخطر.

وأفادت "بوليتيكو" عن يوم الاثنين الماضي لبروكس، بعد أن أثار مؤتمر جولياني الصحفي السخرية بالفعل بعد أن قام الرئيس ترامب بالتغريد عن طريق الخطأ أنه سيعقد في فندق فور سيزونز وسط المدينة، ثم اضطر إلى سحبه وكشف أنه كان في شركة تنسيق الحدائق التي تحولت إلى أن تكون بجوار متجر الجنس ومحرقة الجثث.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان بروكس أيضًا متأخرًا بآلاف الدولارات في مدفوعات إعالة الطفل.

وعلى الرغم من كونه مزعجًا ومحرجًا بالنسبة لفريق ترامب القانوني، إلا أن الكشف عن أن شاهد جولياني كان مدانًا بارتكاب جرائم جنسية لا يفجر قضيته بأكملها: فهو يدعي أن لديه عشرات آخرين سيدلون بشهاداتهم.

وسيكون لدينا العديد من الشهود كما تحتاج المحكمة، قد يصل عدد الشهود الآن إلى 90 شاهدًا، قال جولياني في المؤتمر الصحفي، إن هذا يسمى دليل.

وقال لشبكة فوكس نيوز، يوم الأحد، إن لديه "60 أو 70 شاهدا" لكنه قال في نفس المقابلة "هناك ما يزيد عن 50 شاهدا". 

وأضاف أن البعض كانوا يخشون الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

واعترف عمدة ترينتون على الفور بروكس، وهو أيضًا مرشح دائم ترشح لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، عند مشاهدة الحدث. 

وأخبر مسؤول ديمقراطي المنشور أنه يعتقد أن حملة هيلاري كلينتون وظفت بروكس في عام 2016.

وقال بروكس في المطبعة إنه عاش في فيلادلفيا لمدة عامين تقريبًا.

وأضاف: "لقد جئت إلى هنا لدعم رئيسنا" متابعا أن "الكثير منا كان متحمسا لفوز الرئيس بولاية ثانية". 

وزعم أن مسؤولي الانتخابات "لن يسمحوا لنا برؤية أي شيء يحدث، ونشعر أنه لم يكن عادلًا على الإطلاق".

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