140 شركة تتسابق لمواجهة الفيروس.. لقاح فايزر المضاد لكورونا يستطيع تغيير التاريخ.. تفاصيل

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني إن ظهور فيروس كورونا دفع شركات الأدوية الكبرى إلى الدخول في سباق من أجل إصدار المصل والتطعيم، موضحا أن هذا السباق يشارك فيه أكثر من 140 شركة وما وصل منها إلى المراحل النهائية 3 أو 4 تطعيمات.





وأضاف الدكتور أشرف عمر خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتواجد 3 تطعيمات مختلفة الأول يتبع شركة فايزر عن طريق الحمض النووي والثاني تابع لشركة استرازينكا وبه جزء من الحامض النووي للفيروس والثالث به فيروس ضعيف.





وأوضح أن لقاح فايزر استطاع العلماء أن يطوروه ليشكل ما يشبه أجسام مضادة ويحقق نتائج جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الشركات في إطار عملها على الإسراع في الإنتاج تقوم بدمج اختبارات وهو أمر خطأ لأن الوقت لا يمكن تجاوزه وعوامل الأمان لا يمكن إغفالها.





وأكد ضرورة التأكد من درجة الأمان وألا ننخدع بأخبار براقة وأنه في حال نجاح شركة فايزر في إنتاج اللقاح سيتغير التاريخ.