قادة فرنسا وألمانيا والنمسا يبحثون سبل التصدي للإرهاب في أوروبا.. وفيينا تحقق مع 70 شخصا للاشتباه في انتمائهم لحماس والإخوان

- المستشار النمساوي يتوجه لباريس غدًا لمناقشة مكافحة الإرهاب مع ماكرون
-رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشاركان في قمة مكافحة الإرهاب
- الشرطة النمساوية تنفذ 60 مداهمة خلال يوم بحثًا عن منفذي هجوم فيينا
تستقبل العاصمة الفرنسية باريس، غدًا، قمة عبر الفيديو حول كيفية ردع النشاط الإرهابي في أوروبا، بمشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الثلاثاء في قصر الإليزيه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز قبل قمة عبر الفيديو حول الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي.
وأوضح قصر الإليزية ، أن القمة سيليها مؤتمر صحفي للزعماء المشاركين، وذلك بعد أسبوع من اعتداء إرهابي شهدته فيينا وبعد اعتداء نيس في جنوب شرق فرنسا وقطع رأس المدرس صامويل باتي في فرنسا في أكتوبر الماضي.
في سياق متصل، أعلن ممثلو الادعاء في النمسا أن الشرطة ألقت القبض على 30 شخصا في أكثر من 60 مداهمة نفذتها قوات الشرطة، اليوم الاثنين، ضمن عملية لمكافحة الإرهاب، لكن ليس هناك صلة تربط المعتقلين بالهجوم الدام الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن النمسا اعتلقت رسميا عشرة من المشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي نفذه مسلح يبلغ من العمر 20 عاما.
يذكر أن حركة حماس، التي فازت في آخر انتخابات برلمانية فلسطينية جرت في عام 2006، كفرع لحركة الإخوان المسلمين.
وصنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وجماعة الإخوان المسلمين ليست مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للإرهاب، لكن المدعين قالوا إنهم يحققون في الروابط بين التنظيمين.