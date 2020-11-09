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مفيش أمطار ولا سيول .. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:17 م
مطر
مطر
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عبد الخالق صلاح
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المدارس عادت اليوم لاستقبال طلابها في الإسكندرية بعد تعطلها بسبب سوء حالة الطقس.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن فصل الخريف متقلب ومتغير ، لافتة إلى أنه يتم الإعلان عن أي تطور في حالة الطقس قبلها بـ 72 ساعة ليتسنى للجميع أخذ الاحتياطات، مؤكدة أنه لا توجد مؤشرات لوجود سيول خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  إلى أن درجات الحرارة غدا ستكون في المعدلات حيث تبلغ 24 و 25 درجة مئوية، وهناك انخفاض واضح خلال ساعات الليل لتكون 17 درجة .

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون خفيفة على بعض المحافظات مثل البحيرة والإسكندرية ولا يوجد فرص لسقوط أمطار على القاهرة.

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