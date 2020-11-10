الداخلية خلال شهر.. ضبط 412 متهما فى حملات أمنية مكبرة على "السحر والجمال" وبحيرة المنزلة.. وجرائم تهرب ضريبى بقيمة 4 مليارات و300 مليون جنيه

الداخلية تكثف حملاتها الأمنية خلال الشهر الماضى

مصرع عنصرين إجراميين فى مواجهة قوات الشرطة

ضبط 17 تشكيلا عصابيا و كشف غموض 63 حادثا

تنفيذ 441167 حكما قضائيا













واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، "السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 412 متهم ، وبحوزتهم "18 قطعة سلاح نارى – 43 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 16 قطعة سلاح أبيض"، وضبط 23 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5096 حكم قضائى متنوع، وضبط 511 قضية متنوعة أخرى.





وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط 36 عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن "الدقهلية – الشرقية – السويس - أسيوط"، بإجمالى مضبوطات 39 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - رشاش برتا – 31 بندقية آلية – 2مسدس – 3 بنادق خرطوش – 1 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة" ، وكذا "7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 500 جرام مخدر الأفيون – 59 قرص مخدر – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو"، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " مخدرات – أسلحة نارية - سرقات بالإكراه".





وذلك فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 962 قطعة سلاح نارى "103 بندقية آلية – 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 58 مسدس – 646 فرد محلى الصنع – 1943 طلقة مختلفة الأعيرة – 1399 قطعة سلاح أبيض"، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها "2 بندقية خرطوش – 2 مسدس – 15 فرد محلى – 8 طلقات مختلفة الأعيرة - أدوات التصنيع".





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 17 تشكيل عصابى ، ضموا 43 متهمًا ، إرتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة، وضبط 68 قضية أحداث، وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 63 حادث متنوع أبرزهم "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة" ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهمًا.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 441167 حكم قضائى، عبارة عن (1794) حكم جناية، (154611) حكم حبس، و(225862) حكم غرامة، و(58900) مخالفة.





وفى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية تم ضبط (8241 قضية تموينية متنوعة). عبارة عن (169) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (3055 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (412425) جنيه و(10) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (717582 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، و(8062) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1634,806) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (315) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (252,916) طن ، وكذا ضبط (103) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (103٫383) طن.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (69049) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57438116) جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1755) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة عبارة عن (156) قضية ضرائب عامة ، كشف (80) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (110) قضية فى مجال الجمارك ، (15) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (321) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (836) حكم قضائى ، (225) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة ، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - توظيف أموال - تهريب جمركى بضائع) ، (3) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام - إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال) .. بقيمة إجمالية بلغت (4316632448 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





وقضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1995) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (6 متهمين) إرتكبوا (3) وقائع متنوعة، وفى قضايا المصنفات تم ضبط (113) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفى قضايا المسطحات المائية تم ضبط (560) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (659) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (197) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (211) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (78) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (424) لنش سياحى.





فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6901) قضية تموينية متنوعة، وضبط (136) قضية مقاهى مخالفة، وغلق (2292) محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 17017 سائق نقل جماعى).





وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1428) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1520) متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (230٫755 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (222٫75 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (28٫93 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2,154 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (18٫290 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,849 كيلو جرام)، و(143372) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (9) متهمين، بمضبوطات بلغت (300 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (209278) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (41159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6439 موقف عشوائى)، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (32) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (94) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (4688) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.



