حتيتة: الميليشيات سبب الأزمة الليبية على أرض الواقع

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي إن أغلب التصريحات التي صدرت من مسئولين في ليبيا وتونس والمغرب وأمريكا جيدة وتدعو للتفاؤل فيما يخص الأزمة الليبية.









وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: مازالت الأزمة على الأرض دائرة بسبب المجموعات المسلحة أو الميليشيات التي تمتلك أسلحة ثقيلة وموانئ ومطارات .









وتابع أنه من ضمن الأوراق يوجد رجل يدعى منصور مشارك في الحوار بتونس وهو منتمٍ في الأساس لتنظيم الإخوان وغيره مشاركون في محادثات تونس. مشيرا إلى أن أخطر محاور الحوار في تونس هو الالتفاف على المؤسسات المنتخبة وما يجري في تونس من الممكن أن يسحب القرار من الشعب الليبي.



