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أخبار البلد

خاص| بعد توليه مهام منصبه.. متحدث الري الجديد: أتمنى التواصل مع أكبر عدد من المواطنين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:29 م
المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم متحدث وزارة الموارد المائية والرى
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أمل مجدى
أعرب المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الري عن سعادته بتوليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا أن يكون على قدر الثقة والمسئولية.


وأضاف "متحدث الرى " لصدى البلد أنه يتمنى مزيدا من التواصل مع المواطنين، وأن يتعرف الناس بشكل أكبر على إنجازات الوزارة المتعددة فى جميع المجالات.


وأكد" غانم" أنه كان خلفًا لأحد أهم المتحدثين الذين مروا فى تاريخ الوزارة وهو المهندس محمد السباعى، الذى تمتع بتواصل وثقة الإعلاميين متمنيًا أن يكون له دور كبير فى التواصل وإضافة للمكان. 


وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أصدر اليوم الاثنين، قرارا رقم 201 لعام 2020، بتكليف المهندس محمد أحمد أحمد غانم، متحدثًا رسميًا باسم الوزارة، خلفًا للمهندس محمد السباعي.


جدير بالذكر أن المهندس محمد غانم حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة، وتدرج فى الوزارة منذ 2003 حتى تم اختياره في المكتب الفني للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

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