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ثقافة

باريس تبحث فرص تعزيز العمل الثقافي مع الشارقة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:00 م
زيارة سفير فرنسا
زيارة سفير فرنسا لمعرض الشارقة للكتاب
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محمد مندور
بحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مع كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، آليات استحداث برامج وفعاليات ثقافية مشتركة تفتح أفق الحوار والتواصل مع المشهد المعرفي الإماراتي ونظيره الفرنسي، وتوسيع مجالات العمل في سوق الكتاب بين الناشرين الإماراتيين والفرنسيين.

جاء ذلك على هامش زيارة السفير الفرنسي لفعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث اصطحبه أحمد العامري في جولة على دور النشر الفرنسية المشاركة، إلى جانب دور النشر المحلية والعربية، وناقشا أهمية تنظيم المعرض في ظل الظروف التي يشهدها العالم وحجم عائداته على سوق الصناعات الثقافية عربيًا وعالميًا. 

واستعرض العامري جانبًا من المعارض والفعاليات والمبادرات الثقافية السنوية التي تنظمها الهيئة، متوقفًا عند تجربة معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للأطفال، إلى جانب ما تقدمه مدينة الشارقة الحرة للنشر من خدمات وتسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال.

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