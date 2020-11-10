AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تحسبًا للموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر.. وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد فى أفرع الوزارة والمحميات.. وتؤكد: تم تحديد المواقع المهددة ومخرات السيول

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:59 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
قسم أخبار البلد
البيئة توجه برفع درجة الاستعداد فى أفرع الوزارة والمحميات لموجهة تقلبات الجو
وزيرة البيئة: الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول
وتؤكد: تم تحديد المواقع المهددة والمرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول 


أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف عمليات الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد ، تحسبًا لأية أحداث طارئة  قد تنتج عن الموجه المتوقعة من الطقس غير المستقر المحتمل تعرض البلاد لها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة ان الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الازمات بمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء ، كما تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسئولى الأفرع الاقليمية والمحميات الطبيعيه على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري ، كما تم التنسيق أيضًا مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل فى حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة .


وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول ، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول) ، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة أخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك ، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج  ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة .

وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أى تسرب بترولى خلال فترة التعرض للسيول، بالإضافة إلى  رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة ومراكز المكافحة الرئيسية للهيئة العامة للبترول لاتخاذ إجراءات المكافحة بشكل فورى حال حدوث أى تلوث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحسبا لتقلبات الطقس.. تجهيز وصيانة 34 مخرا للسيول ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا

وزراء البيئة والسياحة والإعلام يدشنون حملة لدعم المحميات الطبيعية

بمشاركة 3 وزارات.. إطلاق حملة لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية

كيف استعدت المحافظات لتحذيرات وزارة الري من فيضان النيل

بخطة متكاملة.. وسط سيناء تستعد لموسم هطول الأمطار والسيول المحتملة

بعد تحذيرات الأرصاد.. استعدادات مبكرة في سيناء لمواجهة موسم الشتاء ومخاطر السيول

ترشيحاتنا

نسيوا التعليم وفقدوا التركيز.. كورونا يؤثر على مهارات الأطفال

صفات في المرأة تجعل الرجل يقع في حبها

محظورات ابتعد عنها قبل الذهاب إلى النوم

زيارة القبور وأفضل وقت لها وهل يشعر الميت بمن يزوره

بعد شائعة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. أول رد من نقابة المهن التمثيلية

طلب جديد من ميدو لـ مرتضى منصور قبل نهائي أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور