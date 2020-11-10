تحسبًا للموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر.. وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد فى أفرع الوزارة والمحميات.. وتؤكد: تم تحديد المواقع المهددة ومخرات السيول

البيئة توجه برفع درجة الاستعداد فى أفرع الوزارة والمحميات لموجهة تقلبات الجو

وزيرة البيئة: الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول

وتؤكد: تم تحديد المواقع المهددة والمرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول









أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف عمليات الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد ، تحسبًا لأية أحداث طارئة قد تنتج عن الموجه المتوقعة من الطقس غير المستقر المحتمل تعرض البلاد لها خلال الأيام القليلة القادمة.





وأكدت وزيرة البيئة ان الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الازمات بمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء ، كما تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسئولى الأفرع الاقليمية والمحميات الطبيعيه على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري ، كما تم التنسيق أيضًا مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل فى حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة .









وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول ، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول) ، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة أخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك ، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة .



