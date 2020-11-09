خلال شهر.. الداخلية تضبط قضايا اختلاس وغسيل أموال بـ 4 مليارات و300 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

ونجحت أجهزة الأمن بالوزارة فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1755 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة عبارة عن 156 قضية ضرائب عامة، وكشف 80 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و110 قضية فى مجال الجمارك ، و15 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و321 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 836 حكما قضائيا، و225 قضية تحرى مدين ولجان فحص.



