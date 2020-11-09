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حوادث

خلال شهر.. الداخلية تضبط قضايا اختلاس وغسيل أموال بـ 4 مليارات و300 مليون جنيه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:31 م
جهود الداخلية
جهود الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

ونجحت أجهزة الأمن بالوزارة فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1755 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة عبارة عن 156 قضية ضرائب عامة، وكشف 80 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و110 قضية فى مجال الجمارك ، و15 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و321 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 836 حكما قضائيا، و225 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 9 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة ، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - توظيف أموال - تهريب جمركى بضائع" ، و3 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام -  إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال" بقيمة إجمالية بلغت (4316632448 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

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