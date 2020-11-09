استشاري: غسل اليدين بالماء والصابون يمنع الإصابة بالنزلات المعوية بنسبة 80%

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن أي شخص يعاني من الإسهال، عليه أن يتناول محلول الجفاف خاصة الأطفال لعدم الإصابة بالجفاف، كما أن تناول الموز والتفاح أمر مهم جدًا، لأنه سهل الهضم وطعام مفضل لمن يعاني من الإسهال.

وتابع "عقبة" خلال حواره ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لإجراء تحليل للبراز لمعرفة الميكروب المسبب للإسهال، خاصة إذا كان هناك ارتفاعًا في درجة الحرارة، وحدوث بعض التقلصات مع الإسهال.





وأضاف أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتشابه مع الإنفلونزا والنزلات المعوية، لذلك إذا كان الشخص مصابًا بارتفاع درجة الحرارة والكحة أو آلام في الظهر، فهذا يعني أنه مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وفي هذه الحالة يتم سؤاله حول مخالطته ببعض المصابين بالفيروس، وإذا كانت الإجابة نعم، فهذا يعني احتمالية إصابته بفيروس كورونا أكبر، فيتم إجراء تحليل الـpcr له للتأكد من مدى إصابته بالفيروس أم لا.

وأشار إلى أن منع الإصابة بفيروس كورونا أو النزلات المعوية يكون من خلال غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، لأن ذلك يمنع الإصابة بالنزلات المعوية بنسبة تصل لـ80%.