فتح باب التحويل لفئات من طلاب الأزهر.. تعرف على الشروط

أعلنت جامعة الأزهر، عن مد فترة التحويلات المقررة للطلاب الباقين للإعادة وطلاب فرق النقل طبقا للضوابط والتعليمات، بداية من يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، حتى 19 من نفس الشهر.





كما قررت جامعة الأزهر، إعادة افتتاح مكتب تنسيق للفئات التالية ( إعادة القيد، سنوات سابقة، المعادلات، اخصص القراءات) وذلك في الفترة من الثلاثاء 10 نوفمبر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.





ويشترط في البنين:

استيفاء الحد الأدني للقبول بالكلية المراد التويلأو نقل القيد إليها عام حصول الطالب على الثانوية الأزهرية

وفي البنات:

التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الادني للقبول، مراعاة لاغتراب الطالبات، ونقل القيد بين الكليات غير المتناظرة باستيفاء الحد الادنى للقبول





كما يكون التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، "فصول الفيوم" وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة ، من الشعب المتناظرة فقط.



