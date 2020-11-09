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استشاري باطنة: الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يقتل الميكروبات الصديقة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:38 م
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
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حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن الإسهال يعني دخول الشخص الحمام أكثر من مرة بشكل غير طبيعي، ويكون قوام البراز سائل أكثر من الطبيعي، لافتَا إلى أن هذا الإسهال قد يكون قصير المدة أو مزمن أي أنه يعاني منه لأكثر من 6 أسابيع.
 
وتابع "عقبة" خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الإصابة بالإسهال قد يكون ناتجًا من تناول الأكلات الحريفة أو تناول الشاي والقهوة بكمية كبيرة، أو تناول الأكلات التي قد تسبب التسمم الغذائي، والبعض قد يُصاب بالإسهال نتيجة وجود حساسية من الألبان، أو من القمح.
 
وأشار إلى أن الإسهال قد يكون عرضًا لأمراض كثيرة مثل النزلات المعوية، أو وجود مشاكل في الكبد أو البنكرياس، وهذا يكون نتيجة صعوبة الامتصاص في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن النزلة المعوية قد تكون نتيجة الإصابة ببعض الفيروسات، وقد تؤدي النزلات المعوية إلى جفاف شديد لدى الاطفال، مما يؤدي إلى الوفاة لا قدر الله، كما أن الالتهابات البكتيرية قد تؤدي إلى نزلات معوية.

وأضاف أن استخدام المضادات الحيوية بإفراط يؤدي إلى قتل الميكروبات الصديقة للإنسان الموجودة في الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن البعض يتناول علاجات للإسهال بعضها قد يكون غير مفيد، والبعض الآخر قد يكون مُضر.

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