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فن

تحت تهديد السلاح.. القبض على شرطي اغتصب راقصة باكستانية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:07 م
اغتصاب
اغتصاب
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية من باكستان، عن قيام الشرطة بـالقبض على شرطي بعد رفع قضية ضده بزعم اغتصاب راقصة مغمورة في فندق في لاهور تحت تهديد السلاح.


وأضافت التقارير، أن شرطة جاردن تاون، ألقت القبض على الشرطي على خلفية الاتهامات المذكورة ضده، بعد تقدم الراقصة بشكوى ضده وأخذها الشرطي إلى فندق في جاردن تاون لحضور حفل رقص، وتم اغتصابها هناك. 


وقالت المدعية إنها راقصة، وأن الشرطي استأجرها للرقص في حفلة، واغتصبها بالفندق ثم فر هاربًا، وفي غضون ذلك، سجلت الشرطة قضية اغتصاب ضد المشتبه به واعتقلته.


وعلى خلفية القضية، أمرت دائرة الأمن الداخلي بإجراء تحقيق إداري في التهم الموجهة إلى الشرطي، الذي نُشرت صوره على المواقع الإخبارية وهو مكبل في القيود الحديدية بعد القبض عليه. 

شرطي اغتصب راقصة باكستانية شرطي اغتصب راقصة باكستانية

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