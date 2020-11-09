تحت تهديد السلاح.. القبض على شرطي اغتصب راقصة باكستانية

كشفت تقارير إخبارية من باكستان، عن قيام الشرطة بـ القبض على شرطي بعد رفع قضية ضده بزعم اغتصاب راقصة مغمورة في فندق في لاهور تحت تهديد السلاح.









وأضافت التقارير، أن شرطة جاردن تاون، ألقت القبض على الشرطي على خلفية الاتهامات المذكورة ضده، بعد تقدم الراقصة بشكوى ضده وأخذها الشرطي إلى فندق في جاردن تاون لحضور حفل رقص، وتم اغتصابها هناك.







