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محافظات

وفاء من نوع خاص.. أصدقاء متوفى بـ كورونا يتبرعون بأجهزة تنفس صناعي كصدقة جارية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:48 م
أجهزة تنفس صناعي
أجهزة تنفس صناعي
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همت الحسينى
تبرع عدد من أصدقاء شاب تُوفي متأثرًا بفيروس كورونا، بثلاثة أجهزة تنفس صناعي بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها 67 ألفًا و500 جنيه، لصالح مرضى كورونا، بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، تدخل المستشفى لأول مرة.

وكان محمد علم، مهندس شاب، تُوفي يونيو الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وحرص أصدقاؤه على إنشاء مشروع خيري كصدقة جارية على روحه، ففكروا في التبرع وتوفير أجهزة تنفس صناعي لصالح إنقاذ المصابين بفيروس كورونا في المنزلة، قيمة الجهاز الواحد  تبلغ 22 ألفًا و500 جنيه، وذلك لعدم تكبد المصابين عناء التنقل والسفر بحثًا عن العلاج.

من جانبه، أشار الدكتور خالد الصياد، طبيب بالمستشفى، إلى أن أصدقاء المهندس أرادوا التبرع وشراء أجهزة طبية لتخفيف الآلام عن مرضى كورونا، وساعدناهم في التواصل مع إحدى الشركات لشراء أجهزة تنفس صناعي وسيطة لمرضى كورونا، دخلت مستشفى المنزلة العام لأول مرة. 

وأكد الدكتور خالد الصياد، على تدريب التمريض بقسم العناية بالمستشفى، على استخدام هذه الأجهزة، في حضور أصدقاء المرحوم، لتدخل الخدمة الطبية لمرضى الكورونا بمستشفى المنزلة لخدمة المرضى.


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