هاني الناظر: 2021 عام الأمل والقضاء على كورونا

هدد فيروس كورونا خلال العام الماضي أرواح سكان العالم على مدار عام 2020 فالجميع كان معرضا للإصابة به والموت بسببه حتى الأطباء لم ينجو منه بل بالعكس كانوا أكثر عرضة للإصابة به عن الآخرين.

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وقال الدكتور هاني الناظر، استاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن هذه الأيام تشهد عودة للتفاؤل والاخبار المملوءة بالامل بعد توالي الاعلان يوم وراء أخر عن نجاح لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا واخرها ما أعلنته اليوم شركة فايزر.





وأضاف "الناظر" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الشركة أعلنت عن نجاح لقاحها في محاربة فيروس كورونا وأن النتائج التى توصلوا لها مبشرة ويوجد احتمال كبير باعتماده من قبل منظمة الغذاء والدواء الامريكية أواخر شهر نوفمبر الحالي.

واستكمل قائلا " يبدو ان عام ٢٠٢١ عام الامل سوف يشهد باذن الله بداية النهاية لهذا الوباء الخطير .. وإلي حين ذلك علينا التمسك والاستمرار في ارتداء الكمامة وبقية الاجراءات الاحترازية لنحمي انفسنا واسرنا واحبابنا من موجة ثانية … القادم احلي واجمل بمشيئة الله ".



