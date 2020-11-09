أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها

نشرت الفنانة

صورتين برفقة ابنتها وزوجها الفنان حمدي المرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلقت إسراء على الصورة قائلة " my little family "، وتعمدت على إخفاء وجه ابنتها .









وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال بنطلون جينز وتوب .









أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.