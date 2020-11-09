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مرأة

أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة  إسراء عبد الفتاح صورتين برفقة ابنتها وزوجها الفنان حمدي المرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 


وعلقت إسراء على الصورة قائلة " my little family "، وتعمدت على إخفاء وجه ابنتها .


وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال بنطلون جينز وتوب .


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها. 
أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها
أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها

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أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها

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