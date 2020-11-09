أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:55 م
نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورتين برفقة ابنتها وزوجها الفنان حمدي المرغني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت إسراء على الصورة قائلة " my little family "، وتعمدت على إخفاء وجه ابنتها .
وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال بنطلون جينز وتوب .
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.