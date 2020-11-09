حصاد أسبوع المحترفين المصريين في دوريات أوروبا.. تألق صلاح وتريزيجيه وكوكا.. وسقوط النني





ونستعرض حصاد المحترفين في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع..









محمد صلاح





- قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي، في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.









صلاح سجل هدف فريقه الوحيد في مباراة الامس التي انتهت بالتعادل 1-1، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج هذا الموسم لـ 8 أهداف، متقاسمًا صدارة ترتيب هدافي المسابقة رفقة سون من توتنهام، ولوين من إيفرتون، و فاردي من ليستر سيتي.









قمة مصرية في البريميرليج.. وتريزيجيه الفائز





واجه نادي أستون فيلا بقيادة محمود حسن تريزيجيه، نادي ارسنال بقيادة محمد النني.









المباراة أقيمت أمس الأحد على ستاد الإمارات، وانتهت بفوز أستون فيلا بثلاثية نظيفة، وتألق تريزيجيه، حيث ساهم في تسجيل الهدف الأول لفريقه، فيما لم يساعد النني فريقه ارسنال على تجنب الهزيمة في المباراة.









كوكا يتألق من جديد





قاد كوكا فريقه أولمبياكوس لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين على نادي كريت في الدوري اليوناني.









كوكا سجل هدف فريقه الاول، مواصلًا التألق هذا الموسم مع أولمبياكوس، ورافعًا رصيده لـ 4 أهداف، محتلًا وصافة هدافي الدوري اليوناني.