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مرأة

10 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 10 نوفمبر فإن ذلك يعني
أن لديك حس فني وجاذبية كبيرة.. كما أنك محب للخير والجمال، وتعرف كيف تعبر عن نفسك ببلاغة وفصاحة.. لكن اهتمامك ينصب أولا وأخيرا حول ذاتك.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.

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