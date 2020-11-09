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أخبار العالم

أول زعيم أجنبي يتحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:57 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن وناقش معه عددا من القضايا، ليكون بذلك أول زعيم أجنبي يتواصل مع بايدن عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع جو بايدن وهنأته مرة أخرى على الانتخابات. لقد عملنا معًا من قبل ونحن مستعدون لمتابعة هذا العمل واستغلال الفرص وتخطي التحديات التي تواجه بلدينا بما في ذلك تغير المناخ وجائحة كورونا".

وأضاف ترودو أنه تحدث أيضًا مع بايدن عن تلك التحديات الهامة اليوم مثل التجارة والطاقة وحلف الناتو والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء والصين وغيرها من القضايا.

وأشار ترودو إلى أنه اتفق مع بايدن على التواصل والعمل معًا بشكل وثيق.

وأعلن بايدن في وقت سابق من اليوم، تشكيل فريق من الخبراء لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تلقى تقارير إيجابية بشأن لقاح مضاد للفيروس.

وأضاف "بايدن"، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، أنه سيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانًا عندما يكون جاهزًا للاستخدام.

وأكد ضرورة أن يحظى لقاح كورونا الجديد بموافقة الخبراء والعلماء، لافتا إلى أن البلاد لا تزال تواجه شتاءً صعبًا بسبب الفيروس.

وأشار إلى أن إدارته ستبذل أقصى ما في وسعها لمكافحة كورونا، داعيًا الأمريكيين إلى الاتحاد لمواجهة الوباء.

وتابع "سأكون رئيسا لكل المواطنين وحان الوقت لوضع الخلافات جانبا"، مطالبًا بارتداء الكمامات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

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