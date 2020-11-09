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برلمان

برلمانية تطالب بتفعيل نظم الميكنة بالمصانع المصرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:05 م
النائبة بسنت فهمي
النائبة بسنت فهمي
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القسم السياسي
قالت النائبة، بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما أقدمت عليه الهيئة العربية للتصنيع بشأن تفعيل نظم الميكنة الرقمية أمر مطلوب، خاصة أن العالم فى ظل جائحة كورونا التي فرضت على العالم حتمية الإسراع بالدخول فى نظام الميكنة الإلكترونية، حيث إن كورونا جاءت وجعلتها واقعا سواء فى المدارس، أو المستشفيات أو الجامعات وغيرها. 

وعبرت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عن تمنياتها بتكثيف الجهود وجعل التعاون مع كافة دول العالم المتقدم صناعيًا خاصة في نظام الميكنة والتحول الرقمي وألا يقتصر الأمر على دولة بعينها، وهناك دول لها تقدم هائل بهذا المجال من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهم الكثير. 

وتابعت "إنه لا توجد دولة تستطيع أن تتقدم بمفردها، فلابد من وجود علاقة ثلاثية وذلك من خلال التعاون الدولى بين أصحاب التكنولوجيا وأصحاب الثروات وأصحاب التمويل حيث أن العالم بأكمله سيشهد تغيرًا كبيرًا فى ظل الفترة القادمة". 

وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن لمصر وفرنسا تعزيز العلاقات بشأنها، أهمها قطاع الأدوية وأيضًا قطاع الأغذية.

جاء ذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "ايديميا" الفرنسية.

وكان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

في هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تصنيع وإنتاج أجهزة الهوية الرقمية المختلفة مثل التعرف على بصمات اليد والعين والوجه لاستخدامها في شتى المجالات المدنية والأمنية؛ بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة لتعزيز التحول الرقمي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات ايديميا الفرنسية وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تركيب وتشغيل خطوط إنتاج بأحدث النظم التكنولوجية لتصنيع منتجات الشركة المتطورة والتي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال ،بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين الخبرات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد "التراس" اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة الهوية الرقمية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس "وليد فؤاد " رئيس مجلس إدارة شركة ايديميا مصر ونائب الرئيس لشركة ايديميا العالمية لمنطقة الشرق الاوسط، أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة تحديد الهوية الشخصية ، ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

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