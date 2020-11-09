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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات سورية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:06 م
العاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراد وكيانات سورية.

وقالت الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنها أضافت 9 شركات ومنظمات مرتبطة باستخراج ونقل النفط، والصناعة العسكرية، والأدوات الطبية إلى قائمتها السوداء.

كما شملت العقوبات أيضًا أسماء 6 مواطنين سوريين ومواطنين أثنين من لبنان.

وكانت الحكومة السورية طالبت الولايات المتحدة بإلغاء قانون قيصر للعقوبات الذي لا يساهم إلا في معاناة المواطنين السوريين، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا التي يمر أغلب دول العالم.

وقانون قيصر هو اسم مشروع قانون مقترح من قبل الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات موجهة ضد الحكومة السورية.

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