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مرأة

طريقة سهلة لعمل المعمول بالمنزل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
طريقة سهلة لعمل المعمول
طريقة سهلة لعمل المعمول بالمنزل
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة سهلة لعمل المعمول بالمنزل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق المعمول.


مقادير معمول

3 كوب دقيق
سميد
1 كوب دقيق ابيض
نصف كوب سكر ابيض
3 ملعقة لبن بودرة محلب مطحون  أو ملعقة ريحة كحك
ملح
400 جرام زبدة سائلة  أو كوب
ونصف سمن
نصف ملعقة خميرة  في قليل من الماء الدافئ
نصف ملعقة سكر
3 ملعقة ماء زهر ماء  حسب الرغبة

للحشو
تمر مفروم
زبدة
قرفة

طريقة تحضير معمول

* يخلط السميد مع السكر واللبن وريحة كحك ورشة الملح والزبدة ويبس

* ويترك ليرتاح لمدة 24 ساعة

* تذوب الخميرة في الماء والسكر

* ثم تضاف للعجينة وماء الورد ويقلب ثم يترك ليختمر قليلا

* ثم يضاف الدقيق الأبيض

للحشوة

* تسخن الزبدة وتضاف القرفة والتمر

* توضع العجينة في قالب المعمول وتحشى بحشوة التمر أقراص المعمول

* تدخل الفرن 220 لمدة 10 دقائق

* وتزين بسكر بودرة

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