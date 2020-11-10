تقدم الشيف أميرة شنب طريقة سهلة لعمل المعمول بالمنزل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق المعمول.





مقادير معمول

3 كوب دقيق

سميد

1 كوب دقيق ابيض

نصف كوب سكر ابيض

3 ملعقة لبن بودرة محلب مطحون أو ملعقة ريحة كحك

ملح

400 جرام زبدة سائلة أو كوب

ونصف سمن

نصف ملعقة خميرة في قليل من الماء الدافئ

نصف ملعقة سكر

3 ملعقة ماء زهر ماء حسب الرغبة

للحشو

تمر مفروم

زبدة

قرفة

طريقة تحضير معمول

* يخلط السميد مع السكر واللبن وريحة كحك ورشة الملح والزبدة ويبس

* ويترك ليرتاح لمدة 24 ساعة

* تذوب الخميرة في الماء والسكر

* ثم تضاف للعجينة وماء الورد ويقلب ثم يترك ليختمر قليلا

* ثم يضاف الدقيق الأبيض

للحشوة

* تسخن الزبدة وتضاف القرفة والتمر

* توضع العجينة في قالب المعمول وتحشى بحشوة التمر أقراص المعمول

* تدخل الفرن 220 لمدة 10 دقائق

* وتزين بسكر بودرة