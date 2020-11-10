تقدم الشيف أميرة شنب طريقة سهلة لعمل المعمول بالمنزل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق المعمول.
مقادير معمول
3 كوب دقيق
سميد
1 كوب دقيق ابيض
نصف كوب سكر ابيض
3 ملعقة لبن بودرة محلب مطحون أو ملعقة ريحة كحك
ملح
400 جرام زبدة سائلة أو كوب
ونصف سمن
نصف ملعقة خميرة في قليل من الماء الدافئ
نصف ملعقة سكر
3 ملعقة ماء زهر ماء حسب الرغبة
للحشو
تمر مفروم
زبدة
قرفة
طريقة تحضير معمول
* يخلط السميد مع السكر واللبن وريحة كحك ورشة الملح والزبدة ويبس
* ويترك ليرتاح لمدة 24 ساعة
* تذوب الخميرة في الماء والسكر
* ثم تضاف للعجينة وماء الورد ويقلب ثم يترك ليختمر قليلا
* ثم يضاف الدقيق الأبيض
للحشوة
* تسخن الزبدة وتضاف القرفة والتمر
* توضع العجينة في قالب المعمول وتحشى بحشوة التمر أقراص المعمول
* تدخل الفرن 220 لمدة 10 دقائق
* وتزين بسكر بودرة