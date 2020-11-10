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مرأة

طريقة عمل نيسواز سالاد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
طريقة عمل نيسواز
طريقة عمل نيسواز سالاد
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أسماء عبد الحفيظ

لعشاق السلطة بأنواعها والأكل الصحي والوجبات المتكاملة تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل نيسواز سالاد، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

مقادير نيسواز سالاد

فجل أحمر  حلقات
بطاطس  مسلوقة بالقشر صغيرة
تونة
فاصوليا خضراء  مسلوقة
بيض  مسلوق
عصير ليمون
زيت ذرة
بصل
ملح وفلفل
كمون شطة
مستردة
ديجون
زعتر طازج
خس
جزر  أصابع
جرجير
حبة البركة
سمسم محمص
بصل اخضر  حسب الرغبة
بصل احمر
زيتون اسود  مخلي صحيح
زيتون اخضر  مخلي صحيح
انشوجة

طريقة تحضير نيسواز سالاد

* في طبق التقديم يرص الجزر والجرجير والكابوتشا والبطاطس والفجل والفاصوليا

* ثم تضاف التونة والزيتون الأسود والأخضر

* في بولة يخلط زيت ذرة مع عصير الليمون والملح والفلفل ومستردة وزعتر وكمون وشطة للحصول على الدريسينج

* يقدم طبق السلطة مع الدريسينج​

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