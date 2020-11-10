الإسكان: بيع 20 ألف كراسة لحجز شقق الإعلان 14 في أول أيام الحجز

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آمنة عبد العظيم



وأضافت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أكثر من 3 آلاف شخص قاموا بسداد مقدمات الحجز اليوم.



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وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الإعلان الحالي متاح به 100 ألف شقة بمساحات من 70 إلى 90 متر مربع.



وتابعت، أن التقديم لحجز الوحدات متاح حتي 7 ديسمبر المقبل، وتم اتاحة أسبوع كامل لذوي الاحتياجات الخاصة.



يذكر أن الإعلان الحالي يتضمن 100 الف شقة لمحدوي الدخل و25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، ويتم تسليم الوحدات بعد 3 سنوات. قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد كراسات الشروط التي تم بيعها اليوم بمكاتب البريد المختلفة ضمن الإعلان الرابع عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة، والتي بدأت اتاحتها اليوم تجاوز 20 ألف كراسة.وأضافت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن أكثر من 3 آلاف شخص قاموا بسداد مقدمات الحجز اليوم.اقرأ أيضا... المصرية اللبنانية تطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.. وتطبيق قرار أفضلية المنتج المحلي وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الإعلان الحالي متاح به 100 ألف شقة بمساحات من 70 إلى 90 متر مربع.وتابعت، أن التقديم لحجز الوحدات متاح حتي 7 ديسمبر المقبل، وتم اتاحة أسبوع كامل لذوي الاحتياجات الخاصة.يذكر أن الإعلان الحالي يتضمن 100 الف شقة لمحدوي الدخل و25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، ويتم تسليم الوحدات بعد 3 سنوات.