للمرة الأولى.. انطلاق معرض "منازل" للعقارات في المنصورة والإسكندرية





وسيقوم المعرض بترويج مشروعات كبري لشركات التطوير العقاري بمختلف انحاء جمهورية مصر العربية.





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وينطلق معرض منازل بالاسكندرية فى الفترة من 19 الى 21 نوفمبر المقبل ، على مساحة 2500 متر ومن المتوقع ان يستهدف المعرض 2000 زائر، بينما ينطلق بمحافظة بالمنصورة فى نادي جزيرة الورد فى الفترة من 3 الى 5 ديسمبر، على مساحة 2500 متر. اقرأ ايضا .. وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز بالحي السكني كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية وينطلق معرض منازل بالاسكندرية فى الفترة من 19 الى 21 نوفمبر المقبل ، على مساحة 2500 متر ومن المتوقع ان يستهدف المعرض 2000 زائر، بينما ينطلق بمحافظة بالمنصورة فى نادي جزيرة الورد فى الفترة من 3 الى 5 ديسمبر، على مساحة 2500 متر.





وقال الدكتور باسم كليلة رئيس المعرض ، إن الهدف من إقامة نسخة من معرض النيل بالمنصورة والإسكندرية هو إتاحة فرص لأهالي المحافظات للتعرف على اخر المنتجات العقارية وأحدث الأساليب التكنولوجية، وخلق فرص متساوية لجميع الشركات لتحقيق التنافس فيما بينهم على جودة المنتج والعروض المميزة المقدمة منها لأهالي المحافظات، والاستفادة من وجود طلب واحتياج حقيقي للوحدات السكنية والخدمية بالمحافظات.





وأشار كليلة، الى ان نسختي معرض "منازل" تأتيان ضمن سلسلة معارض تستعد لإطلاقها " اكسبو ريبابليك " فى مختلف المحافظات، وذلك بعد نجاح فكرة معرض عقارات النيل، والتي قامت بعرض وتسويق المشروعات العقارية المصرية بشكل سنوي، في جميع دول ومدن الخليج المختلفة، ومن ضمنها أبو ظبي، دبي، والرياض.





وذلك بالإضافة إلى مصر .. وقد شهدت مشاركة كبري الشركات العقارية للتسويق لمنتجاتهم بالخارج وحظيت بأكثر من 10 الاف زائر، وقد لاقت الشركات العقارية الكثير من النجاح وحققت النسخ الأربع من المعرض أكثر من 4 مليارات جنيه مبيعات، موضحا أنه سيتم اتباع أحدث الاساليب التكنولوجية والاعتماد بصورة اكبر على التكنولوجيا في إقامة تلك المعارض.

تنظم إكسبو ريبابليك، نسخة من معرض عقارات النيل في مدينتى المنصورة والإسكندرية، والتي تقام لأول مرة، تحت اسم معرض "منازل"، للبيع المباشر والتسويق للعملاء، في مختلف محافظات مصر.