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جامعة حلوان تنتهي من حل مشاكل المنصة التعليمية..كلية التجارة: 7 دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. الآداب تغلق باب الترشح لمنصب العميد وتعلن المقبولين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:50 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تجارة حلوان: 7 دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل
جامعة حلوان: حل مشاكل المنصة التعليمية
آداب حلوان تغلق باب الترشح لمنصب عميد الكلية 




أعلن مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، فتح الحجز لمجموعة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.

وأوضحت إدارة كلية التجارة وإدارة الأعمال، أن هدف هذه الدورات التدريبية هو  تجديد المعلومات والخبرات التى تفيد الطلاب فِي الحياةِ العملية، وتحقيق الرضا الذاتي وصقل المهارات و جعله يكتسب المزيد من المعرفة وتأهيله لسوق العمل.

وينشر صدى البلد تفاصيل هذه الدورات التدريبية : 


- دورة التطبيقات المحاسبية وتكون ساعات الدراسة بالدورة التدريبية ٣٢ ساعة.
- الدورة التدريبية المؤهلة للحصول على الرخصة الدولية للحاسب ICDL ، وتشمل ٤٠ ساعة.
- أساسيات التعامل فى البورصة وتشمل الدراسة ٣٠ساعة.
- التخليص الجمركى وتتضمن ١٥ ساعة.

- ريادة الأعمال ومدتها ١٠ ساعات.

   - كتابة البحوث العلمية مدتها ١٥ ساعة.
   - تحليل البيانات باستخدام برنامج الـ SPSS ومدتها ٣٦ ساعة .

أوضحت الكلية إنه على الطلاب الراغبين فى حجز أى الدورات التدريبية التوجه إلى مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.


أعلنت جامعة حلوان ان العملية الدراسية لهذا العام تشهد انتظاما من جانب الطلاب فى ظل تطبيق منظومة التعليم الهجين التى تشمل التعليم داخل الجامعة والتعليم اون لاين باستخدام المنصات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعى من قنوات اليوتيوب وغيرها .
 

وواجه طلاب الجامعة العديد من المشكلات أثناء التسجيل بالمنصة التعليمية بالجامعة وعدم امكانيتهم التسجيل بها بسبب ظهور رسالة تسجيل غير صحيح او بيانات غير صحيحة.


وأعلن رئيس جامعة حلوان بأنه تم حل كافة الصعوبات التى كانت تواجه الطلاب فى بداية العام الدراسى فى عملية الدخول والتسجيل على المنصة التعليمية  من خلال فريق الدعم الفنى بالجامعة مما سهل عملية انتظام الدراسة عن بعد.

وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه ممنوع دخول الحرم الجامعى بدون ارتداء الكمامة وكذلك قاعات المحاضرات بالكليات المختلفة بالجامعة سواء التى تقع داخل الجامعة أو خارج الحرم الجامعى ، كذلك يتم منع التجمعات داخل الحرم الجامعى عقب انتهاء الطلاب من حضور المحاضرات بالقاعات الدراسية وذلك لمنع عدوى كورونا .



أعلنت إدارة  جامعة حلوان عن انتهاء الإعلان الداخلى لفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب بالجامعة، وتم الانتهاء من قبول أوراق المتقدمين للوظيفة .

وأشارت الإدارة إلى أن الأسماء المقبول ترشحهم للمنصب هم : 

- الدكتور عمر محمد على محمد 
- الدكتورة جيهان مصطفى منصور البيومى 
- الدكتور عبد المنصف سالم حسن نجم 
- الدكتور احمد كمال راوى عثمان
- الدكتورة أريج عبد الحميد إبرهيم محمد 
- الدكتورة مها محمد حسنى مصطفى 

وأضافت إدارة الجامعة أنه لا يوجد طعون بأى من المرشحين للمنصب. 


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