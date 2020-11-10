جامعة حلوان تنتهي من حل مشاكل المنصة التعليمية..كلية التجارة: 7 دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. الآداب تغلق باب الترشح لمنصب العميد وتعلن المقبولين

تجارة حلوان: 7 دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل

جامعة حلوان: حل مشاكل المنصة التعليمية

آداب حلوان تغلق باب الترشح لمنصب عميد الكلية

















أعلن مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، فتح الحجز لمجموعة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.





وأوضحت إدارة كلية التجارة وإدارة الأعمال، أن هدف هذه الدورات التدريبية هو تجديد المعلومات والخبرات التى تفيد الطلاب فِي الحياةِ العملية، وتحقيق الرضا الذاتي وصقل المهارات و جعله يكتسب المزيد من المعرفة وتأهيله لسوق العمل.





وينشر صدى البلد تفاصيل هذه الدورات التدريبية :



- دورة التطبيقات المحاسبية وتكون ساعات الدراسة بالدورة التدريبية ٣٢ ساعة.

- الدورة التدريبية المؤهلة للحصول على الرخصة الدولية للحاسب ICDL ، وتشمل ٤٠ ساعة.

- أساسيات التعامل فى البورصة وتشمل الدراسة ٣٠ساعة.

- التخليص الجمركى وتتضمن ١٥ ساعة. - ريادة الأعمال ومدتها ١٠ ساعات.

- كتابة البحوث العلمية مدتها ١٥ ساعة.

- تحليل البيانات باستخدام برنامج الـ SPSS ومدتها ٣٦ ساعة . - كتابة البحوث العلمية مدتها ١٥ ساعة.- تحليل البيانات باستخدام برنامج الـ SPSS ومدتها ٣٦ ساعة .

أوضحت الكلية إنه على الطلاب الراغبين فى حجز أى الدورات التدريبية التوجه إلى مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.







