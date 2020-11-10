AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصرى للتأمين: توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات أبرز تحديات المنظومة الصحية فى مصر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
Advertisements
علياء فوزى
أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية التكنولوجيا المرتبطة بالتأمين في تقديم الخدمة التأمينية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وضرورة توفير منصة إلكترونية لمعالجة وتبادل البيانات بين شركات التأمين والرعاية الصحية من جانب والجهات الحكومية من جانب آخر لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع: "من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية السريعة والنزعة الاستهلاكية المتزايدة، وكذلك التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، إلى تغيير النمط التقليدي للمستشفيات في جميع أنحاء العالم".

وأشار الاتحاد فى نشرته الأسبوعية إلى أن أبرز تحدى يواجه المنظومة الصحية في مصر سواء كانت تابعة للدولة عبر التأمين الصحي الحكومي الشامل، أو القطاع الخاص من شركات تأمين وشركات رعاية صحية هو توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات.

اقرأ أيضا ..جمال القليوبي: تخفيض سعر الغاز لصناعة الأسمدة ينعكس على المواطن.. ومصر تمتلك وفرة من الغاز.. فيديو


وقال الاتحاد إن الحلول التكنولوجية ستسمح بإدراج آلاف مقدمي الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها، على المنصات الإلكترونية ومعالجة بياناتهم وربطها مع شركات التأمين وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل.

ونوه إلى أن وجود تلك المنصة من المتوقع أن يساعد شركات التأمين في التسعير ووضع قسط لخدمات محددة لدى شريحة معينة من مقدمي الخدمات وفقًا لتصنيف ودرجة خدمة مقدمي الخدمات، مع ربط مقدمي الخدمات بشركات التأمين وقاعدة عملاء التأمين الطبي لدى الشركات.

وكشف الاتحاد، أن التعاقد بين شركات التليفون المحمول وبين منظومات التأمين الصحي أمر شائع على مستوى العالم.

يشار أن حجم الخدمات الطبية عن بعد بلغت 147 بليون دولار خلال العام الماضي، ومتوقع نموها إلى 234.5 مليار دولار بحلول 2023 ، ويصل حجمها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حوالي 3.48 مليار دولار خلال العام الماضي و متوقعًا بلوغها حوالي 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك وفقًا لإحدى شركات الأبحاث وذلك يؤكد على أهمية استخدام التكنولوجيا في التأمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد العربي: 41 مليار دولار حجم أقساط التأمين بالمنطقة العربية

المشاط: توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي

المشاط تؤكد أهمية تعزيز شراكة الحكومات والقطاع الخاص لسد فجوات التمويل.. ارتفاع ميزانية قطاع الصحة بما يعادل 28% خلال العام المالي 2020 /2021.. وتوفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل

وزير المالية: نجحنا في تحويل نقص الكهرباء والغاز الطبيعي إلى فائض للتصدير.. وتخصيص ٦,٤٪ من الاعتمادات بموازنة العام المالى الحالى لقطاع الصحة

لا نية لزيادة الضرائب.. وزير المالية: ‏مصر بقيادتها الحكيمة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار

وزير المالية يشهد احتفالية كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوي.. بعد غد

ترشيحاتنا

طلب جديد من ميدو لـ مرتضى منصور قبل نهائي أفريقيا

حكم شراء سيارة عن طريق البنك .. مستشار المفتي يجيب

ميدو: أحمد فتحي مكنش مركز في تصريحاته بمؤتمر تقديمه بـ بيراميدز

ماذا يحدث في الزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا؟ .. هاني حتحوت يجيب

للانضمام لمعسكر المنتخب.. صلاح والنني وتريزيجيه يصلون مطار القاهرة.. فيديو وصور

لحظة وصول محمد صلاح مطار القاهرة .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات