المصرى للتأمين: توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات أبرز تحديات المنظومة الصحية فى مصر

أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية التكنولوجيا المرتبطة بالتأمين في تقديم الخدمة التأمينية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، وضرورة توفير منصة إلكترونية لمعالجة وتبادل البيانات بين شركات التأمين والرعاية الصحية من جانب والجهات الحكومية من جانب آخر لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع: "من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية السريعة والنزعة الاستهلاكية المتزايدة، وكذلك التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، إلى تغيير النمط التقليدي للمستشفيات في جميع أنحاء العالم".
وأشار الاتحاد فى نشرته الأسبوعية إلى أن أبرز تحدى يواجه المنظومة الصحية في مصر سواء كانت تابعة للدولة عبر التأمين الصحي الحكومي الشامل، أو القطاع الخاص من شركات تأمين وشركات رعاية صحية هو توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات.
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وقال الاتحاد إن الحلول التكنولوجية ستسمح بإدراج آلاف مقدمي الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها، على المنصات الإلكترونية ومعالجة بياناتهم وربطها مع شركات التأمين وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل.
ونوه إلى أن وجود تلك المنصة من المتوقع أن يساعد شركات التأمين في التسعير ووضع قسط لخدمات محددة لدى شريحة معينة من مقدمي الخدمات وفقًا لتصنيف ودرجة خدمة مقدمي الخدمات، مع ربط مقدمي الخدمات بشركات التأمين وقاعدة عملاء التأمين الطبي لدى الشركات.
وكشف الاتحاد، أن التعاقد بين شركات التليفون المحمول وبين منظومات التأمين الصحي أمر شائع على مستوى العالم.
يشار أن حجم الخدمات الطبية عن بعد بلغت 147 بليون دولار خلال العام الماضي، ومتوقع نموها إلى 234.5 مليار دولار بحلول 2023 ، ويصل حجمها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حوالي 3.48 مليار دولار خلال العام الماضي و متوقعًا بلوغها حوالي 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك وفقًا لإحدى شركات الأبحاث وذلك يؤكد على أهمية استخدام التكنولوجيا في التأمين.
وتابع: "من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية السريعة والنزعة الاستهلاكية المتزايدة، وكذلك التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، إلى تغيير النمط التقليدي للمستشفيات في جميع أنحاء العالم".
وأشار الاتحاد فى نشرته الأسبوعية إلى أن أبرز تحدى يواجه المنظومة الصحية في مصر سواء كانت تابعة للدولة عبر التأمين الصحي الحكومي الشامل، أو القطاع الخاص من شركات تأمين وشركات رعاية صحية هو توافر منصة لتبادل المعلومات والبيانات.
اقرأ أيضا ..جمال القليوبي: تخفيض سعر الغاز لصناعة الأسمدة ينعكس على المواطن.. ومصر تمتلك وفرة من الغاز.. فيديو
وقال الاتحاد إن الحلول التكنولوجية ستسمح بإدراج آلاف مقدمي الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها، على المنصات الإلكترونية ومعالجة بياناتهم وربطها مع شركات التأمين وهيئة التأمين الصحي الحكومي الشامل.
ونوه إلى أن وجود تلك المنصة من المتوقع أن يساعد شركات التأمين في التسعير ووضع قسط لخدمات محددة لدى شريحة معينة من مقدمي الخدمات وفقًا لتصنيف ودرجة خدمة مقدمي الخدمات، مع ربط مقدمي الخدمات بشركات التأمين وقاعدة عملاء التأمين الطبي لدى الشركات.
وكشف الاتحاد، أن التعاقد بين شركات التليفون المحمول وبين منظومات التأمين الصحي أمر شائع على مستوى العالم.
يشار أن حجم الخدمات الطبية عن بعد بلغت 147 بليون دولار خلال العام الماضي، ومتوقع نموها إلى 234.5 مليار دولار بحلول 2023 ، ويصل حجمها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حوالي 3.48 مليار دولار خلال العام الماضي و متوقعًا بلوغها حوالي 5.2 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك وفقًا لإحدى شركات الأبحاث وذلك يؤكد على أهمية استخدام التكنولوجيا في التأمين.