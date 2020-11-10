المياه على بُعد 3 أمتار من منازلنا.. أهالى نجع الطينة بقوص يطالبون بإنقاذهم من نحر النيل.. شاهد

استغاثات ومطالبات متكررة أطلقها أهالى نجع الطينة بمركز قوص جنوب محافظة قنا ، لإنقاذهم من عملية النحر التى يحدثها نهر النيل فى أراضيهم ومنازلهم الواقعة على الشاطئ، والتى تحول الكثير منها إلى جزء من نهر النيل بعد ابتلاع أجزاء منها بشكل تدريجى.









مطالبات الأهالى تتمثل فى استكمال تكسية الشاطئ بالأحجار، لوقف ومواجهة عملية النحر التى أصبحت على بُعد أمتار قليلة جدًا من منازلهم، وحمايتهم من حالة الرعب اليومى مع تقدم مياه نهر النيل أسفل منازلهم.









وقال أحمد محمد حسن" مزارع": "كان بيننا أكثر من 200 متر، وقمنا بالبناء وتركيب المياه والكهرباء، وكانت هناك لافتات خاصة بحماية النيل ضاعت مع عملية النحر، فمنذ فترة بدأ النيل يزحف على منازلنا وينحر فى الأراضي المحيطة بنا، وهو ما يجعلنا في خطر دائم خشية انهيار المنازل في أى لحظة، وقمنا بإبلاغ حماية النيل أكثر من مرة لإنقاذ منازلنا من الانهيار لكن حتى الآن لا حياة لمن تنادى، كما أننا لا نملك سوى هذه البيوت لكى ننتقل إليها".









وأكد عبود عطا عجلان، محام، أنه يسكن نجع الطينة والمسمى حديثا نجع أحمد فراج حوالى 1000 مواطن، فضلا عن أكثر من 4000 شخص يترددون على النجع للوصول إلى أراضيهم أو الحضور لأقاربهم، وكل هذا العدد أصبح معرضًا للخطر فى الفترة الأخيرة، بعدما تسبب نهر النيل فى نحر الشاطئ حتى أصبح على بُعد 3 أمتار فقط منها بعدما كانت المسافة بين نهر النيل والمنازل حوالى 200 متر.









وقال عجلان، إن المنازل الموجودة على شاطئ النيل، ملكيات خاصة بها جميع المرافق منذ أكثر من 60 عامًا، وتم مخاطبة حماية النيل بالأقصر لحل الأزمة واستكمال تكاسى الحجر التى توقفت على بُعد 500 متر من نجع أحمد فراج، كما أن تجاهل مطالب الأهالى واستغاثاتهم تسبب فى ضياع حوالى 100 فدان من أجود الأراضي الزراعية حتى الآن.









وطالب باستكمال تكسية الشاطئ حفاظًا على الأهالى وأطفالهم وحفاظًا على الرقعة الزراعية التى تحارب الدولة من يتعدى عليها، وتبذل فى سبيل استصلاح الصحراء ملايين الجنيهات، كما طالب المسئولين بأن يتم العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج بدلًا من التعامل مع الكارثة الأزمة بعد وقوعها.









وأوضح عبد الفتاح محمد حسن، أن "الجانب المقابل تم عمل تكاسى له، مما أدى إلى ضغط عملية نحر نهر النيل على الجانب الآخر الذي نسكن فيه، ويكاد يتسبب فى ضياع منازلنا وأراضينا الزراعية، فبيوتنا حاليًا أصبحت فوق مياه نهر النيل مباشرة، بعدما كنا نبعد عنها مسافة بعيدة".









وطالب الأجهزة المعنية بسرعة ال تدخل وعمل تكاسى للمنطقة أسوة بالجانب الآخر والمناطق القريبة، حفاظًا على أرواح الأهالى وأطفالهم والأراضي الزراعية التى يبتلعها نهر النيل يوميا.









وأشار اسماعيل محمد، إلى أن عملية نحر النيل قضت على معظم الأشجار والنخيل الموجود على شاطئ النيل وتحولت الأراضي التى كانت بها الأشجار إلى جزء من نهر النيل، بعدما كانت أملاكا لبعض الأهالى يزرعونها منذ عقود طويلة.









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