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منوعات

جندي روسي يرتكب مذبحة ضد زملائه للهروب من قاعدة عسكرية.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 اعتقل مجند روسي يشتبه في ارتكابه مجزرة تجاه أربعة جنود بعد اختطافه سيارة للفرار من قاعدته الجوية.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام الجندي أنطون ماكاروف، البالغ من العمر 20 عامًا، بضرب  الضابط المسئول بفأس ثم سرق بندقيته التي استخدمها لقتل رفاقه في قاعدة سوخوي سو -34 الجوية بالقرب من فورونيج.



وتم اعتقال ماكاروف على بعد حوالي 30 ميلًا من المدينة بعد أن سرق سيارة صياد تحت تهديد السلاح، حسب التقارير.



واحتجزت السلطات العسكرية المجند المتهم ماكاروف بعد مطاردة ضخمة عقب المذبحة التى قتل فيها الرائد سيرجى يرمولايف، 38 عاما، والعريف سيرجى كازوكين، وزعمت أن الطعام وورق التواليت الذي زودته به سرق منه.


وتوفي جندي رابع اسمه فيرسوف ، 24 عاما ، في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بجراحه التي أصيبت بطلقات نارية. 


وقالت الشرطة إن ماكاروف كان يقود سيارته نحو منزل جده عندما تم توقيفه واعتقاله.


في وقت سابق، كان الجندى المتهم قد فر هاربا من قاعدة بالتيمور الجوية بمسدس وذخيرة.



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